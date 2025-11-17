Política
17 nov 2025 , 06:59

En Pichincha, el Sí ganó solo en una pregunta

Pichincha, la segunda provincia con mayor número de electores, convocó a más de 2,4 millones de votantes distribuidos en ocho cantones.

   
    Votantes en el Colegio Mejía, en Quito. ( Rolando Enríquez / API )
Los resultados de la consulta popular y el referéndum de este domingo 16 de noviembre muestran que, en Pichincha —y en Quito en particular—, el se impuso al No únicamente en la pregunta sobre la reducción del número de asambleístas. El Ejecutivo planteaba pasar de 151 legisladores a 73.

Esa interrogante, una de las cuatro sometidas a votación, obtuvo más del 51 % de apoyo en la provincia y superó el 53 % en la capital.

Lea también: El oficialismo reacciona tras los resultados de la consulta popular y referéndum en Ecuador

Pichincha, la segunda jurisdicción con mayor número de electores en el país, convocó a más de 2,4 millones de votantes distribuidos en ocho cantones. El comportamiento electoral, sin embargo, fue distinto en cada municipio.

En Rumiñahui, el venció en dos preguntas: la de reducir el número de asambleístas y la de eliminar del financiamiento estatal a las organizaciones políticas.

En Cayambe, uno de los cantones afectados por las paralizaciones entre septiembre y octubre, el No triunfó en las cuatro preguntas, con más del 70 % de respaldo en cada una.

En Mejía, el No también se impuso en todas las interrogantes.

En Pedro Moncayo, el No volvió a predominar en las cuatro preguntas. De hecho, en la consulta sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución el rechazo superó el 82 %.

Revise además: Consulta popular y referéndum 2025 | Al menos ocho personas han sido notificadas por tomar foto al voto

En Puerto Quito, el No se impuso nuevamente en todas las preguntas, con una amplia diferencia.

Finalmente, en Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, el No también ganó en los cuatro planteamientos de la consulta.

