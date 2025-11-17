En Pichincha, el Sí ganó solo en una pregunta

Los resultados de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-2025-resultados-oficiales-cne-HG10431666 target=_blank>consulta popular y el referéndum</a></b> de este domingo 16 de noviembre muestran que, en <b>Pichincha</b> —y en <b>Quito</b> en particular—, el <b>Sí</b> se impuso al <b>No</b> únicamente en la pregunta sobre la <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/reaciones-oficialismo-adn-resultados-consulta-popular-2025-NG10433860 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-referendum-ocho-personas-notificadas-foto-voto-BG10431624 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>