16 nov 2025 , 15:33

EN VIVO | Resultados de la Consulta Popular Ecuador 2025

Las urnas se cierran a las 17:00 y a partir de entonces los miembros de las juntas contarán los votos.

   
    Un ciudadano deposita la papeleta en el biombo.( Flickr CNE )
Juan Pinchao
Los resultados de la consulta popular y referéndum 2025 están próximos a conocerse este domingo 16 de noviembre.

Las urnas se cierran oficialmente a las 17:00 y a partir de entonces los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) comenzarán a contar voto a voto.

Pese a que dos empresas recibieron autorización, estas no difundirán sus números de exit poll o encuestas a boca de urna.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgará los primeros resultados entre las 18:30 y 19:00.

En esta jornada electoral, los ecuatorianos se pronunciaron sobre cuatro preguntas:

  • Instalación de bases militares extranjeras (referéndum)
  • Eliminar el Fondo Partidario Permanente para organizaciones políticas (referéndum)
  • Reducción del número de asambleístas (referéndum)
  • Instalación de una Asamblea Constituyente (consulta popular)
