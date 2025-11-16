EN VIVO | Resultados de la Consulta Popular Ecuador 2025

Los <b>resultados</b> de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consulta-popular target=_blank>consulta popular y referéndum 2025</a> están próximos a conocerse este domingo 16 de noviembre. Las urnas se cierran oficialmente a las 17:00 y a partir de entonces los <b>Miembros de las</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-detienen-presidente-mesa-esmeraldas-papeletas-falsas-JH10429572 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-como-ver-resultados-tiempo-real-GH10428824 target=_blank></a>