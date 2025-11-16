EN VIVO | Resultados de la Consulta Popular Ecuador 2025

Los resultados de la consulta popular y referéndum 2025 están próximos a conocerse este domingo 16 de noviembre.

Las urnas se cierran oficialmente a las 17:00 y a partir de entonces los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) comenzarán a contar voto a voto.

LEA: Detienen a presidente de mesa en Esmeraldas por intentar ingresar papeletas falsas

Pese a que dos empresas recibieron autorización, estas no difundirán sus números de exit poll o encuestas a boca de urna.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgará los primeros resultados entre las 18:30 y 19:00.

LEA: Consulta Popular: Cómo ver los resultados en tiempo real

En esta jornada electoral, los ecuatorianos se pronunciaron sobre cuatro preguntas: