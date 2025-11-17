Pese a visitas de Kristi Noem, Manta y Salinas votaron en contra de tener una base militar extranjera

Manta y Salinas votaron NO en la pregunta del referéndum de este 16 de noviembre para permitir la instalación de bases militares extranjeras, siguiendo la tónica a escala nacional.

El Gobierno dijo que esas ciudades eran estratégicas para una cooperación internacional, la cual permitiría combatir de mejor manera el tráfico de drogas. Manta cuenta con uno de los puertos más importantes del país y Salinas tiene una gran salida hacia el océano Pacífico.

LEA: Ecuador prevé tener dos bases de EE. UU. en su territorio: una militar y otra de seguridad

Tanto Manta como Salinas recibieron la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a inicios de noviembre para analizar la llegada de Homeland Security, de Estados Unidos, el departamento responsable de la seguridad pública, que incluye la lucha contra el terrorismo, la gestión de fronteras y la ciberseguridad, entre otros.

Hubo conversaciones con el presidente Daniel Noboa; el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; la canciller Gabriela Sommerfeld.

Pese a esa visita, en Manta la votación por el NO fue abrumadora, pues superó el 70 %. Con corte a las 08:50 de este lunes 17 de noviembre, y con el 89,41 % de actas validadas, estos son los resultados:

LEA: Kristi Noem visitó la Escuela Militar de Aviación de la FAE en Salinas para analizar una potencial base