06 ago 2025

Asamblea: en la Comisión de Fiscalización fue calificada la solicitud de juicio político contra Gonzalo Albán, del Consejo de Participación

Esta fue presentada por el asambleísta Keevin Gallardo, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución de la República y la ley

   
    Ferdinan Álvarez preside la Comisión de Fiscalización del Parlamento.( Flickr de la Asamblea Nacional )
La solicitud de juicio político contra Gonzalo Albán Molestina, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), fue calificada en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, con seis votos afirmativos. Esta fue presentada por presentada por el legislador Keevin Gallardo, por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley.

Con esto inició la sustanciación del proceso y en las próximas horas se notificará a las partes. Gallardo basó su pedido en el presunto incumplimiento del artículo 21, numeral 8, de la Ley que rige al Cpccs, respecto a la prohibición de ser afiliado o adherente a una organización política durante los cinco años previos al desempeño de sus funciones.

Con base en el el inciso segundo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), tras ser calificada la solicitud, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, dispuso que se notifique al funcionario cuestionado con el inicio del proceso. Esto, junto a la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento.

Ahora, en 15 días, deberá presentar su contestación a las acusaciones políticas realizadas y las pruebas de descargo. También notificará a los asambleístas solicitantes, para que, en el mismo plazo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

