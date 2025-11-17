Política
17 nov 2025 , 12:45

En el exterior, el SÍ gana en tres preguntas de la consulta popular y referéndum 2025

Solo en el caso de Europa, Oceanía y Asia, el NO gana en la pregunta A, de las bases militares extranjeras. Por el resto de circunscripciones, el SÍ gana en las cuatro preguntas.

   
  • En el exterior, el SÍ gana en tres preguntas de la consulta popular y referéndum 2025
    Una ciudadana deposita la papeleta en la consulta popular 2025.( Flickr CNE )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

El SÍ gana en tres de las cuatro preguntas de la consulta popular y referéndum 2025 en las circunscripciones del exterior, específicamente en los temas de reducción de asambleístas, eliminación del fondo de partidario permanente e instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Las circunscripciones del exterior están divididas de la siguiente forma:

  • Europa, Oceanía y Asia
  • Estados Unidos y Canadá
  • Latinoamérica, el Caribe y África

    • LEA: Pese a visitas de Kristi Noem, Manta y Salinas votaron en contra de tener una base militar extranjera

    En las circunscripciones de Estados Unidos y Canadá y Latinoamérica, el Caribe y África, el SÍ gana en las cuatro preguntas.

    Solo en el caso de Europa, Oceanía y Asia, el NO gana en la pregunta A, de las bases militares extranjeras. Con corte a las 12:30 de este lunes 17 de noviembre, y con el 99 % de actas escrutadas, el SÍ obtiene un 48,32 % de los votos y el NO un 51,68 % en esa temática.

    En las preguntas de reducción de asambleístas, eliminación del fondo de partidario permanente e instalación de una Asamblea Constituyente también gana el SÍ.

    LEA: Noboa vuelve a perder en su propia provincia, Santa Elena

    ¿Cómo votaron Estados Unidos y España?

    Estados Unidos y España son los países que históricamente han concentrado más migrantes ecuatorianos.

    En el caso de EE. UU., el SÍ gana en las cuatro preguntas. Mientras que en España, el SÍ gana en dos preguntas: reducción de la Asamblea y convocatoria a una Constituyente. Por ende, el NO gana en las consultas sobre bases militares extranjeras y eliminación del fondo partidario permanente.

    LEA: El paro le pasó factura a Daniel Noboa en la consulta popular, según analista

    Temas
    consulta popular
    referéndum
    reducción de asambleístas
    voto en el exterior
    asamblea constituyente
    bases militares extranjeras
    Consulta Popular 2025
    España
    Estados Unidos
    Noticias
    Recomendadas