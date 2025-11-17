En el exterior, el SÍ gana en tres preguntas de la consulta popular y referéndum 2025

<b>LEA:</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/manta-salinas-baltra-no-base-militar-extranjera-GG10434323 target=_blank>Pese a visitas de Kristi Noem, Manta y Salinas votaron en contra de tener una base militar extranjera</a> En las circunscripciones de <b>Estados Unidos y Canadá</b> y <b>Latinoamérica, el Caribe y África</b>, el SÍ <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/consulta-popular-santa-elena-noboa-BG10435141 target=_blank></a>