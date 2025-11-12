Entre la gestión y el proselitismo: la campaña digital de Daniel Noboa

En plena campaña electoral, Daniel Noboa decidió mostrarse activo en redes sociales y, a pesar de que goza de licencia para hacer proselitismo, el contenido de su campaña está anclado a su gestión como presidente de la República para lograr algunos golpes de efecto en los electores. Y eso se construye con las constantes publicaciones que hace desde su cuenta de la red social X, como el anuncio de la nueva cárcel de Santa Elena:

Noboa también se agarra de los anuncios de su equipo de gobierno, que publica comunicados con estos titulares:

Y los replica imponiendo una narrativa electoral: "El NO los quiere asustados, atados al pasado, y con leyes obsoletas. El SÍ es por nuestro futuro, por nuestras familias". Según el consultor político Gustavo Ich, ese contenido es parte de una estrategia de comunicación política que tiene una hoja de ruta.

“Se producen dos efectos: el primero es la sensación de que hay un presidente que gobierna, un presidente que está muy comprometido. Y el otro efecto es conducir la opinión pública de manera que los temas que se han estado planteando se dispersen y el elector no tenga no una información adecuada porque no ha habido debate”, explica Gustavo Ich, experto en campañas electorales.

Desde el 1 de noviembre, que empezó la campaña, ha realizado 12 publicaciones, un promedio de un post por día, donde ha destacado indicadores económicos para sustentar el incremento de las ventas, la disminución del Riesgo País que pasó a 688 puntos, incluso generando polémicas contra autoridades que representan a la oposición de su gobierno, como las acusaciones contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre el mal tratamiento del agua potable por parte de su administración municipal. Y todo eso tiene un propósito, asegura el analista político Esteban Noboa.

“Va a tener connotación proselitista pero eso no quiere decir que no deba hacerlo porque realmente la ciudadanía tiene que informarse. Tratar de ser lapidario en los comentarios que dice”, menciona Esteban Noboa, analista político.

Otro de los golpes de efecto fue el anuncio de los tres candidatos para asambleístas constituyentes, a pesar de que aún no se conoce si ganará el “sí” en la pregunta para crear una nueva Constitución.

“En ese sentido hay un golpe de efecto porque claramente él está consciente que su madre, Annabella Azín, y la exfiscal Salazar tienen muchísima aprobación”, añade Esteban Noboa, analista político.