09 nov 2025 , 19:30

Ecuador ha tenido 20 Constituciones y cada una dura un promedio de 9,3 años

Históricamente, desde la creación de la República, cada Carta Magna ha llegado tras la instalación de un nuevo Gobierno, de un jefe de Estado que exige su Constitución para refundar el país.

   
Ecuador forma parte de un ranking en el que ocupa el cuarto lugar: el de los países que más constituciones han tenido a lo largo de su historia. Primero está República Dominicana, con 32 constituciones, luego Venezuela, con 26, Haití, con 23 y Ecuador, con 20.

La primera Constitución ecuatoriana nació con la República, en 1830. Tenía 75 artículos y comenzaba estableciendo que los departamentos del Azuay, Guayas y Quito quedan reunidos entre sí formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador.

Pero esta primera Carta Magna duró poco. Juan José Flores enfrentó una rebelión y cinco años después, Vicente Rocafuerte llegó al poder y, claro, quiso su constitución propia, así que, llamó a una Asamblea Constituyente. Pero menos de una década después, Flores volvió y, obviamente, hizo otra Constitución. Ese fue apenas el principio, una forma de hacer política que se convirtió en una especie de modus operandi en Ecuador.

García Moreno tuvo su Constitución que estuvo en vigencia hasta que su sucesor, Ignacio de Veintimilla quiso una nueva. Velasco Ibarra también reclamó la suya, porque la anterior le parecía un proyecto de izquierda.

En tiempos más modernos, tras la caída de Bucaram, se escribió una nueva Carta Magna que duró 10 años, hasta que Rafael Correa decidió que quería otra más, porque esta sí iba a durar por 300 años. Pero no. Cada Constitución ecuatoriana ha estado en vigencia un promedio de 9,3 años.

La que menos tiempo estuvo fue la 1938, que duró apenas dos meses, desde diciembre del 38, hasta febrero del 39. Y la que más duró fue la de 1906, que logró mantenerse por 23 años. La actual es la que entró en vigencia en el 2008, 17 años de vigencia, aunque lleva ya 29 enmiendas a su texto original.

