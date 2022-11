Fernando Villavicencio denuncia que recibió amenazas en aeropuerto de Quito

A través de su cuenta de Twitter, el asambleísta Fernando Villavicencio informó que fue agredido verbalmente, mientras esperaba en la sala de embarque para trasladarse a Guayaquil a un encuentro, en Salitre, con agricultores maiceros y arroceros.

Ocurrió la mañana de este sábado 19 de noviembre del 2022 y ese hecho quedó registrado en un video. "Leonardo Cortázar, el tipo que aparece en la piscina de Miami con Ronny Aleaga y el prófugo Xavier Jordán, tirado a gallito me amenaza en el aeropuerto de Quito. En qué país estamos", escribió el legislador.

Tras recibir las amenazas, Villavicencio llamó a la Policía Nacional y a su equipo de seguridad para defenderse. Se produjo una discusión en la sala de abordaje del aeropuerto y Cortázar finalmente fue detenido.

En la grabación que se difundió en las redes sociales, Cortázar expresa: "no tiene ningún documento para llevarme en aprehensión solo porque el señor dice (...) me acusa de 15 000 cosas y no prueba una". Le pide a un agente de Policía que revise las cámaras de seguridad para ver si hubo alguna agresión.

Diario El Universo informó, con base en la versión de Villavicencio, la Policía Nacional impidió que Cortázar tome el mismo vuelo y fue detenido por el acto de flagrancia, pues el legislador tiene un informe de alto riesgo de 92%, lo cual obliga a la Policía a actuar de manera inmediata ante cualquier incidente.

La polémica se genera porque Cortázar aparece en una fotografía -difundida por Villavicencio- junto al asambleísta del correísmo Ronny Aleaga en una piscina de una casa localizada en Miami, Estados Unidos, y que es de propiedad Xavier Jordán, relacionado con Leandro Norero. Este último fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi, a inicios de octubre de este año, y era procesado por narcotráfico.

