Asamblea: Fernando Villavicencio dice que las declaraciones de Capaya serán un terremoto

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, manifestó que las revelaciones de Pareja Yannuzelli provocarán un terremoto en las próximas semanas, pues fue engañado tras la firma de cooperación eficaz en 2017. Hizo un llamado a las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) a no tener miedo.

De su parte, el asambleísta de UNES, Roberto Cuero, dijo que no hay justificación para que un sentenciado como Capaya comparezca dentro de una cooperación eficaz. Pablo Muentes, del PSC, aseguró lo mismo porque la Comisión no puede convertirse en una corte ya que "su trabajo no es meter la mano en la justicia".

Lea más: Carlos Pareja Yannuzzelli acusa a Rafael Correa de liderar una gran organización criminal

La Fiscalía General emitió un comunicado sobre el tema hoy. "Hasta el momento, el mencionado ciudadano (Capaya) no ha presentado ningún pedido para acogerse a esta técnica (cooperación eficaz) especial de investigación".

Cita al artículo 401 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pues el solo aporte incontrastable -como la proporcionada por el mencionado ciudadano- no abre la puerta hacia los beneficios previstos en la figura de cooperación eficaz. Adicionalmente, el artículo de la misma normativa establece que todas las actuaciones relacionadas con la cooperación eficaz deben ser guardadas bajo secreto".

Acotó que al momento hay seis sentencias condenatorias contra Capaya por enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. De estas, cuatro se encuentran ejecutoriadas y dos en proceso de impugnación.