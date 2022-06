Ronny Aleaga será investigado por la foto en Miami con dos prófugos de la justicia y posibles nexos con Leandro Norero

El asambleísta Ronny Aleaga, de las filas del correísmo, será investigado por el comité de ética de su partido por la foto tomada en Miami, Estados Unidos, en la que aparece junto a dos personas prófugas de la justicia en Ecuador por casos de corrupción.

El expresidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, anunció que Aleaga, “debe dar una explicación al país” por la foto tomada en miami el 18 de abril, en la que aparece en una piscina junto a Xavier Jordán y Pablo Mendoza, prófugos de la justicia por actos de corrupción en la negociación de insumos médicos en dos hospitales de Guayaquil durante la pandemia del COVID-19.

Pese a que en la mañana de este jueves 2 de junio, Correa defendió a Aleaga al asegurar que “no ha cometido ningún delito”, en la tarde aclaró su posición porque, según dijo, no sabía que el anfitrión de la casa de Miami es un prófugo de la justicia.

“Muy claro: no es ético ni moral. Acabamos de tener una reunión muy dura en RC5. No se me había informado que este tipo, Jordán, tenía orden de prisión. Eso cambia totalmente las cosas. Nuestro comité de ética va a investigar. Con dolor, asambleísta Aleaga debe explicación al país”, escribió Correa en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Correa, quien también está prófugo en Bélgica y tiene una orden de prisión por un caso de corrupción en Ecuador, se produjo antes de una rueda de prensa anunciada por Aleaga, quien inmediatamente la suspendió.

Aleaga viajó el pasado 15 de abril a Miami, donde permaneció cuatro días, según consta en los reportes migratorios de Estados Unidos. Él dijo que se iría a reunir con migrantes ecuatorianos, pero no hubo un registro de tal encuentro.

En cambio, apareció en redes la mencionada fotografía, que se convirtió en pieza de la investigación que lleva adelante la Policía, y también la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que preside Fernando Villavicencio.

La intención: determinar posibles nexos entre la red de narcotráfico liderada por el detenido Leandro Norero, la red de corrupción en la que participaron Jordán y Mendoza y posibles vínculos con funcionarios y políticos.

Fausto Salinas, comandante general de la Policía, dijo que en el caso de Norero, "hay vinculación con la minería ilegal, impuestos no pagados, armas de fuego, dinero en efectivo que hay que averiguar de dónde provino y hay relaciones con personas que tienen que demostrarse, sean de la institución que sea y del nivel que sea".

Para Villavicencio, existe "una peligrosa mixtura con un concierto de carteles... y también con una red delictiva del sector salud y eléctrico durante los gobiernos de Correa y (Lenín) Moreno".

Otro de los indicios de los vínculos surgió tras la detención de Leandro Norero en una lujosa casa en Samborondón, que en un inicio perteneció a Xavier Jordán.

Salinas dijo entre 2019 y 2020 la casa de Jordán pasó a nombre Lina R., esposa de Norero, quien recibió medidas alternativas a la prisión preventiva.

La Comisión de Fiscalización espera la próxima semana escuchar al ministro del Interior, Patricio Carrillo y a la fiscal general Diana Salazar, quienes fueron llamados para informar los avances en la investigación y en los procesos judiciales.