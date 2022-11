Asamblea: Fernando Villavicencio, suspendido por queja presentada por el correísmo

El asambleísta Fernando Villavicencio confirmó, la mañana de este miércoles 10 de noviembre del 2022, que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) le suspendió por 31 días en sus funciones.

Esto ocurrió tras la denuncia presentada por la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES), la cual se quejó porque él los calificó como "banda". La sanción contra Villavicencio se dio con cinco respaldos a favor y una abstención.

Votaron a favor de la resolución el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza (Independiente); la primera vicepresidenta, Marcela Holguín (UNES); el segundo vicepresidente Darwin Pereira (Pachakutik); y los vocales Esteban Torres (Partido Social Cristiano) y Ronny Aleaga (UNES).

Tras conocer la resolución, Villavicencio dio una rueda de prensa en uno de los accesos del Palacio Legislativo, ubicado en la avenida 12 de Octubre y Juan Montalvo, centro de Quito. Manifestó que la suspensión para él es una "condecoración", pues se trata de una represalia correísmo. "Carlos Pareja Yannuzzelli está preso gracias a mi trabajo de investigación. Yo fui quien destapó la trama de Álex Bravo (...) Correa está sentenciado por mi trabajo del caso Arroz Verde".

"Y ahora me suspenden 31 días, a una hora, a 20 minutos de que debo defenderme en el Pleno por un pedido de Iván Saquicela, pero como a él le tiemblan las canillas y no puede solicitar que me levanten la inmunidad parlamentaria, le pide a la jueza (Mercedes Caicedo) de a lado que lo haga.

¿Saben cuál es mi delito? Haberle dicho al señor de la piscina de Miami que es un ser humano peligroso", manifestó Villavicencio ante los medios de comunicación.

Para este 10 de noviembre, Virgilio Saquicela convocó a sesión del Pleno para tratar el pedido de la jueza nacional Mercedes Caicedo de que a Villavicencio se le levante la inmunidad parlamentaria por una querella presentada por el legislador de UNES, Ronny Aleaga, por vulnerar su derecho a la honra.

El correísmo espera reunir los 92 votos para dar paso al inicio del juicio penal en contra de Villavicencio.

