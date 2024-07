Fiestas julianas: La transformación sociocultural de Guayaquil se siente con los años

Él dice que normalmente la cultura siempre está en movimiento, que no es estática, es dinámica. ”La cultura de los guayaquileños, así como la de los quiteños, o la de los caleños, cambia porque siempre estamos en contacto con otro”, menciona.

Coincide con Villavicencio en que Guayaquil al ser ciudad con puerto, hizo que adicionalmente a otras ventajas comerciales y de movilización, lleguen barcos que traían noticias, libros, “trajeron cosas extrañas, exóticas, de otros lados y eso se fue incorporando, se fue aprendiendo, se fue cambiando una forma de ser”, aclara Chiriboga.

Es que lo que vino de fuera se incorporó a la cotidianidad. Posteriormente, el impacto de los medios de comunicación como la radio o la televisión y el cine, el cable, el satélite e Internet, en general la globalización, ocasionó una transformación que generó el escenario actual.

De todas maneras, dice Chiriboga, si se revisa las noticias en esta época y en meses como este, o en octubre, “siempre verá que se busca recuperar lo anterior, recuperar la tradición que normalmente incluye comida e incluye música”.

Ahora, ¿en qué sentido nos hemos transformado? Hector Chiriboga siente que los guayaquileños de ahora son más abiertos a los cambios, a las transformaciones. “Eso no significa que no seamos un poco conservadores, todavía tenemos eso de ahí, somos religiosos, pero somos religiosos, no mucho más que cualquiera porque en Guayaquil la cosa no es muy distinta que en otras ciudades o países”.

Pero dice que se ha incorporado la dinámica de los personajes televisivos, la crítica política, o la transformación en la gastronomía donde Guayaquil no es la excepción y todo eso implica cambios en la cultura. “Dejaremos de comer encebollado, no lo creo, no dejaremos de comer guatita. Tampoco dejaremos de comer bandera”.

