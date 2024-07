Los seis meses de conflicto armado interno dejan dudas de su efectividad

Sin embargo, los datos no son del todo transparentes y todavía no hay claridad del plan que ejecuta el Gobierno en la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, por fuera de esa declaratoria.

Esa información proviene del Ministerio del Interior y de Policía Nacional, pero no fue pública durante varios meses, aproximadamente desde octubre de 2023 hasta mayo de 2024. Sin embargo, desde hace pocos días, ya se habilitó el portal de consulta de cifras.

Al principio, el Gobierno llevaba un registro de los operativos, detenciones, armas decomisadas , etc., que se hacía público cada cierto tiempo; luego, terminado el estado de excepción, las instituciones dejaron de publicar esa información.

Hasta abril de 2024 se reportaban más de 18 000 detenciones , a 300 de ellos por el presunto delito de terrorismo, de los demás no hay claridad de qué tipo de delitos se les imputa, y la gran incógnita es cuántos han sido judicializados.

Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, considera que uno de los elementos más importantes para la democracia, en el contexto de violencia, es la transparencia en la información. Dice que cuando las autoridades no explican por qué hay la disminución de casos ni la metodología en el tratamiento de la información, corren el riesgo de que la ciudadanía dude de las cifras oficiales y de la política pública.

Daniel Pontón, docente en la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, dice que la respuesta del Gobierno ha sido reactiva. Es decir, se centra en contener las crisis. Un ejemplo es cuando ocurrieron varias muertes violentas y atentados en Manabí, la decisión fue trasladar el centro de operaciones de Fuerzas Armadas y Policía a esa provincia, logrando más de 20 días sin casos.

El experto no duda de que esa decisión pueda dar resultados al corto plazo, no obstante, cree que el problema real y las posibles soluciones tienen que ver con la institucionalización del sistema de seguridad. En ese sentido, ve con preocupación que los militares ocupen espacios para los que no están preparados, como las cárceles del país.

Rivera coincide en que las decisiones son reactivas, la muestra de ello son los recurrentes estados de excepción, que ahora se aplican de manera focalizada.