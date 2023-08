Fernando Carrión, urbanista y experto en seguridad, afirma que lo que está sucediendo en Guayaquil también pasa en otras ciudades de América Latina con altos índices de violencia. "Estas ciudades están en un proceso de bunkerización, es esta lógica de cerrarse y de convertirse en un búnker para que no pueda entrar nadie", precisa a EFE.

"¿Cómo se puede entrar a un lugar de estos? Primero, con un pasaporte, que es una identificación; segundo, con visa, porque se tiene que pedir autorización a una persona para entrar, y tercero, por una aduana, que es básicamente el cacheo (revisión) que a uno le hacen para poder entrar. Estamos creando un conjunto de fronteras dentro de las ciudades", reflexiona.

Esta medida, dice, "es una reacción natural ante la ineficiencia del Gobierno", pero no resuelve el problema de inseguridad.

"Lo que también ocurre con estos barrios es que el espacio público entra en un proceso de privatización que hace que la ciudad tienda a desaparecer. Y esto se resuelve con políticas urbanas y de seguridad ciudadana", agrega.

El Municipio de Guayaquil aseguró a EFE que no existe una ordenanza que regule la instalación de puertas en las calles, por lo que no poseen un registro y culpó a las administraciones anteriores de no tomar cartas en el asunto.

En paralelo, ha anunciado la creación de un plan cantonal de seguridad, para el que se recogerán "experiencias ciudadanas" en este tema.

Tras dos fines de semana violentos con más de diez asesinatos, el alcalde Aquiles Alvarez y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se reunieron el 11 de julio y anunciaron la llegada de más policías para enfocarse en el sur de Guayaquil, "el foco central de la delincuencia" en el país.