El presidente Daniel Noboa llegó 45 minutos antes de lo previsto a la sesión solemne convocada por el Gobierno, en conmemoración a los 489 años de fundación de Guayaquil.

La cita estaba prevista para las 18:00, en la explanada del Teatro Centro Cívico, pero Noboa incluso arribó antes de que el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez, ingresara a la ceremonia paralela que convocó para las 17:00, en el Palacio de Cristal.

Guayaquil volvió a tener dos ceremonias paralelas después de ocho años, debido a la enemistad entre la autoridad nacional y la local. El pasado 17 de julio, Álvarez anunció que no invitaría al Presidente de la República, porque no hay una buena relación. "No hay una buena relación. No vamos a invitar a nadie del Gobierno a las fiestas de Guayaquil", sentenció el Alcalde.

En la sesión del Gobierno, Noboa confirió la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en Grado de Gran Cruz, a las ministras de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y del Interior, Mónica Palencia.