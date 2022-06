Paro nacional: Policía dispersa a manifestantes que intentan llegar a la Asamblea Nacional

Al mediodía, miles de indígenas coparon las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CEE). Unos arribaron de a poco desde el coliseo de la Universidad Central y otros se ubicaron en puntos aledaños al parque de El Arbolito, centro - norte de Quito.

Para el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, la CCE fue tomada por la fuerza del pueblo y es un triunfo.

“No vamos a perder el norte. Me han detenido, me han intentado asesinar, mientras tanto estemos con vida hemos dicho, aquí son los 10 puntos y si por ese peso se cae (el Gobierno), no es nuestro problema compañeros”.

“Aquí tiene que quedar claro, nosotros no venimos a poner muertos y heridos para que otros oportunistas vengan, caigan, sigan gobernando y nuestras demandas no hayan sido cumplidas”, expresó el máximo dirigente indígena.