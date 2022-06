Policía investiga vínculo entre políticos, personajes públicos y narcotráfico con el paro nacional

Salinas indicó también que "sí hay indígenas que han participado en en las acciones violentas"."Violencia es no permitir que una persona que necesite atención médica se traslade a recibir estos servicios", agregó.

"No es posible que se auspicie la violencia desde ningún bando", acotó.

Estas declaraciones fueron rechazadas por el asambleísta de UNES, Juan Cristóbal Lloret, quien esta mañana, en Contacto Directo, indicó que los CDC "se quedaron con Alianza País".

"Siento que el Gobierno está equivocado en su estrategia", puntualizó.

"Aquí no se trata de Lasso versus Iza, del correísmo vs. anticorreísmo. Es el Estado frente a las desigualdades. A las desigualdades que se han generado fruto de que no ha atendido los requerimientos de los diferentes sectores sociales", enfatizó Lloret.