Leonidas Iza: "le decimos al presidente, si no quiere escuchar los 10 puntos no nos vengan a culpar que pase otro escenario"

El movimiento indígena arribó al parque de El Arbolito al mediodía de este jueves 23 de junio del 2022. Los manifestantes partieron desde los exteriores de la Universidad Central del Ecuador y caminaron por las avenidas Alfredo Pérez Guerrero y Patria hasta llegar al ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE).

Antes de salir, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza Salazar, recordó que tres personas murieron en el contexto de las manifestaciones.

Por eso, el dirigente aseguró que no regresarán a sus territorios sin el triunfo de los 10 puntos. "Le decimos al presidente, si no quiere escuchar los 10 puntos no nos vengan a culpar que pase otro escenario, aquí está un pueblo rebelde que va a mantenerse firme”.

pidió a los manifestantes que vigilen a los infiltrados que causan desmanes y desligitiman la protesta pacífica del movimiento indígena.

“Hay que controlar a cualquier persona que esté haciendo desmanes que van a perjudicar la lucha”, manifestó el dirigente.

A su juicio, la única forma de controlar eso es la capacidad organizativa comunitaria. Recordó que ayer hicieron una marcha que recorrió el norte de la capital para visibilizar el descontento de la gente por las políticas económicas del Gobierno.

“Volvimos y resulta que a las 16:00 estaban destruyendo la Fiscalía y nos culpan directamente a nosotros ¿saben por qué? No podrán llevar a todos a la cárcel porque somos millones de ecuatorianos cabreados, pero sí podrán encarcelar a los dirigentes. No es que tenenos miedo, pero sí precautelamos vida de cada uno”.