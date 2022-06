Leonidas Iza aclara que no mantiene diálogo con el Gobierno

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, dio declaraciones a la par que el Gobierno se reunía con la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi, residentes en Quito, este 17 de junio de 2022.

Iza aclaró que esa cita no tiene relación con la Conaie y que se mantienen en la radicalización de la protesta y en la decisión de no dialogar con el Gobierno, mientras no exista una predisposición de atender los 10 pedidos de esta organización indígena.

Atacó a Luis Pachala, secretario de Pueblos y Nacionalidades, porque considera que hace más daño al concretar este tipo de reuniones de fracciones de grupos indígenas con el Gobierno. Aclaró que esa organización es "respetable", pero que las resoluciones atienden a los intereses particulares de esa comunidad que reside en el sur de Quito, en Cutuglagua.

Convocaron a una asamblea popular ampliada de los sectores populares del Ecuador, en contra del Gobierno para en conjunto exigir una respuesta.

El dirigente indígena también pidió que los manifestantes no incidan en actos violentos porque "puede generar una reacción negativa en el pueblo ecuatoriano", además, aclaró que durante los bloqueos han permitido el paso de ambulancias.

También responsabilizó a infiltrados de actos vandálicos durante estas movilizaciones.