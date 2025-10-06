Indígenas y ecologistas critican la revocatoria de licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y los defensores del agua y la naturaleza cuestionan la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía sobre la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero en los páramos de Kimsakocha.

Lo hacen mediante un comunicado publicado este lunes 6 de octubre de 2025. Indican que, en términos estrictamente jurídicos, todo acto administrativo, según lo establece el artículo 76, numeral 7, letra l de la Constitución, debe contar con motivación. En este caso, "la resolución carece de normas, principios jurídicos y antecedentes vinculantes, por lo que es nula y carece de validez".

Afirman que el documento solo dedica reiteradas referencias a autoridades locales mientras omite estudios y decisiones clave. No considera los informes técnicos de ETAPA que determinan la inviabilidad del proyecto, ni los informes de la consultora Terrae que advierten sobre los daños ambientales que serían permanentes.

Tampoco recoge los trabajos del científico Steven Emerman, quien concluye: “no existe ningún ejemplo en el mundo de minería sin contaminación”, lo cual demuestra que la actividad proyectada pondría en riesgo irreversible las fuentes de agua y los páramos de Kimsakocha.

El documento no considera las sentencias de la Corte Provincial del Azuay, de la Corte Constitucional ni las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que han señalado incumplimientos técnicos y la posible caducidad de concesiones.

