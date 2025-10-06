Ecuador
06 oct 2025 , 21:15

Indígenas y ecologistas critican la revocatoria de licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga

Lo hacen mediante un comunicado. Afirman que la resolución carece de normas, principios jurídicos y antecedentes vinculantes, por lo que es nula y carece de validez.

   
    16 de septiembre de 2025. La Marcha del Agua en Cuenca se registró con una masiva convocatoria. ( API )
La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y los defensores del agua y la naturaleza cuestionan la resolución emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía sobre la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero en los páramos de Kimsakocha.

Lo hacen mediante un comunicado publicado este lunes 6 de octubre de 2025. Indican que, en términos estrictamente jurídicos, todo acto administrativo, según lo establece el artículo 76, numeral 7, letra l de la Constitución, debe contar con motivación. En este caso, "la resolución carece de normas, principios jurídicos y antecedentes vinculantes, por lo que es nula y carece de validez".

Afirman que el documento solo dedica reiteradas referencias a autoridades locales mientras omite estudios y decisiones clave. No considera los informes técnicos de ETAPA que determinan la inviabilidad del proyecto, ni los informes de la consultora Terrae que advierten sobre los daños ambientales que serían permanentes.

Tampoco recoge los trabajos del científico Steven Emerman, quien concluye: “no existe ningún ejemplo en el mundo de minería sin contaminación”, lo cual demuestra que la actividad proyectada pondría en riesgo irreversible las fuentes de agua y los páramos de Kimsakocha.

El documento no considera las sentencias de la Corte Provincial del Azuay, de la Corte Constitucional ni las recomendaciones de la Contraloría General del Estado, que han señalado incumplimientos técnicos y la posible caducidad de concesiones.

Se desconoce la voluntad popular

Los activistas afirman que la resolución también desconoce la voluntad popular expresada de forma soberana: en la consulta comunitaria de Victoria del Portete (2011), la consulta popular de Girón (2019) y la de Cuenca (2021), más del 80% de la población dijo NO a la minería en las fuentes de agua.

Al parecer, "todo indica que existe un acuerdo político entre el Gobierno de Noboa, la minera canadiense Dundee Precious Metals y autoridades locales, quienes hoy celebran esta decisión, ignorando la legalidad, la ciencia y la voluntad de las comunidades y de Cuenca".

Este acto administrativo podría convertirse en un instrumento que la empresa minera utilice para demandar al Estado, reclamando la nulidad de la resolución por falta de motivación.Las acciones continuarán en los tribunales y en las calles.

El Quinto Río de Cuenca —las comunidades, juntas de agua, la FOA y los defensores del agua y la naturaleza— se movilizarán hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto minero Loma Larga y para que quienes han atado intereses respondan ante la justicia. Desde la FOA y los defensores del agua y la naturaleza reafirmamos que no hay nada que celebrar.

