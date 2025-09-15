Loma Larga: la Conaie se suma a la marcha por el agua en Cuenca y convoca a todas sus bases

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se sumará este martes, 16 de septiembre de 2025, a la denominada Marcha por el Agua convocada a las 09:00 en Cuenca. Se trata de una iniciativa en rechazo al proyecto minero Loma Larga, que se extiende por tres cantones en Azuay.

En un comunicado, la Conaie no solo ratificó su participación, sino que convocó a todas sus bases a sumarse: Ecuarunari, Confenaie y Conaice. Esto, tras denunciar "graves amenazas extractivas contra las fuentes de agua". Pusieron de ejemplo a Quimsacocha, donde "comunidades enteras defienden su territorio y la vida frente a los proyectos mineros".

La Alcaldía de Cuenca y la Prefectura del Azuay están en contra de la contaminación de las fuentes hídricas que se habría confirmado en documentos oficiales. "Son tres informes, al menos, que coinciden con la contaminación de una zona altamente sensible que dota de agua a la ciudad de Cuenca y, por eso, la reacción de la ciudad".

No será el único motivo. La Conaie también marchará en contra de lo que denominó un paquetazo impuesto por el Gobierno de Daniel Noboa, tras la eliminación del subsidio al diésel y el consiguiente incremento de un dólar en el costo por galón.

Según la organización, la medida de Noboa se adoptó "con el único fin de cumplir con el FMI y mostrar cifras macroeconómicas" y deja de lado a la salud, educación y dignidad "para aplicar recetas económicas que ya fracasaron en el pasado".

"Rechazamos estas decisiones que concentran la riqueza y profundizan la desigualdad", enfatiza el comunicado.

