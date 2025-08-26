Yaku Pérez denunció por presunto tráfico de influencias a Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi por proyecto minero

El excandidato presidencial Yaku Pérez denunció en la Fiscalía General del Estado al presidente Daniel Noboa, Lavinia Valbonesi y la empresa minera Dundee Precious Metals por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

En representación de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Pérez hizo esta acusación en relación del proyecto minero Loma Larga, pues asevera que la empresa hizo una donación a un proyecto social de la primera dama para conseguir la licencia ambiental.

"Estas donaciones que recibe la señora Valbonesi se hace de manera irregular. La empresa Dundee Precious Metals, para conseguir la licencia ambiental, hace donaciones a la señora Valbonesi. Y esto, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 285, está tipificada y sancionada como el delito de tráfico de influencias", expresó.

Pérez también expresó que, antes que la licencia ambiental del proyecto fuese concedida, hubo reuniones entre Noboa y Dundee Precious Metals.

El proyecto minero, que tiene reservas de 920,000 onzas de oro y también reservas de plata y cobre, está temporalmente suspendido por el gobierno hasta que la empresa haga público su plan de manejo ambiental. Para las organizaciones sociales e indígenas, el permiso debe ser revertido y dijeron que si la movilización del 16 de septiembre no logra este objetivo, convocarán a un levantamiento una semana después.