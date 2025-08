¿Puede el Gobierno quitarle a Cuenca el control del Parque Nacional El Cajas?

El intercambio de declaraciones entre las autoridades ocurrió en la red social X. Tras la advertencia que hizo Manzano sobre Etapa, Zamora le respondió: "La ministra de Energía me pide que saque a la minería ilegal. Esa no es mi competencia, es responsabilidad estatal y con la fuerza pública que yo no manejo". No obstante, señaló que apoyaría al Gobierno Nacional con recursos municipales en esa lucha.

Manzano prosiguió con la discusión. Acusó al Concejo Cantonal de Cuenca de aprobar una ordenanza que regula el uso del agua, y que otorga y revoca autorizaciones para proyectos extractivos en zonas de carga hídrica. Según la ministra, esa no es competencia municipal, sino de la cartera que ella dirige. Exhortó al alcalde a revisar esa disposición, pues de mantenerse podría ser causal de destitución.

Zamora insistió en querer dialogar, pero sin amenazas. Apuntó hacia Manzano como una defensora de la minera canadiense Dundee Precious Metal . En su último mensaje, el alcalde adjuntó una captura de un reportaje periodístico del medio canadiense The Globe and Mail titulado: "En Namibia, una empresa canadiense de cobre deja un legado de desechos tóxicos". La compañía mencionada es Dundee.

De Loma Larga se prevé extraer unas 925 000 onzas de oro, si bien en el yacimiento también hay cantidades menores de plata y cobre.