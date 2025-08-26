Política
Pabel Muñoz y Néstor Marroquín llegaron a un acuerdo tras demanda judicial

La demanda por presunta injuria no escaló a mayores.

   
    26 de agosto del 2025. Pabel Muñoz, alcalde de Quito, en la audiencia en la Corte Provincial de Pichincha.( API )
La demanda de Néstor Marroquín en contra de Pabel Muñoz por supuesta injuria llego a buenos términos.

El Alcalde de Quito informó la mañana de este martes 26 de agosto que las dos partes llegaron a un acuerdo: firmar un acta de respeto mutuo donde quede claro que ambos se expresarán públicamente el uno del otro con respeto.

Tampoco se podrán referir al tema que llevó a la controversia. En consecuencia, Marroquín desistió de la demanda y Muñoz no presentará alguna contrademanda.

LEA: Néstor Marroquín demanda a Pabel Muñoz, alcalde de Quito, por supuesta injuria

"Aceptamos el desistimiento que hace el denunciante. Nunca hemos cometido la contravención que se planteaba", dijo Muñoz en rueda de prensa.

Marroquín quería que Muñoz ofrezca disculpas, pero no hubo acuerdo en esto. Aceptó el acta de respeto y se mostró satisfecho con el mismo. Él acusaba al Alcalde de injuria porque lo calificó de "tránsfuga".

Dicho ciudadano es el impulsor del proceso de revocatoria del alcalde Pabel Muñoz y, según ha manifestado, contará con las firmas necesarias para avalar el trámite y que los quiteños decidan en las urnas si Muñoz se queda o se va de la Alcaldía.

LEA: La Corte Constitucional admitió a trámite la acción extraordinaria de protección del alcalde de Quito, Pabel Muñoz

