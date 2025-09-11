Política
11 sep 2025 , 20:57

El Gobierno exige informes de la Prefectura de Azuay y Alcaldía de Cuenca sobre el proyecto minero Loma Larga

El Gobierno de Daniel Noboa pidió que las autoridades de Cuenca y Azuay emitan informes, ante la preocupación ciudadana sobre posibles riesgos de afectación al agua por el proyecto minero Loma Larga.

   
    Imagen de archivo sobre la presentación del proyecto minero Loma Larga.( Televistazo )
El Gobierno Nacional pidió que el Municipio de Cuenca y la Prefectura de Azuay emitan pronunciamientos sobre el proyecto minero Loma Larga, ante la preocupación ciudadana sobre posibles riesgos de afectación al agua.

"Estas entidades deberán emitir informes técnicos y adjuntar al expediente sus resoluciones administrativas motivadas sobre esos riesgos", señaló la Secretaría de Comunicación.

La Cartera de Estado apuntó que, al emitir una postura, tanto el Municipio y la Prefectura deberán asumir la plena responsabilidad de sus decisiones, respaldándolas con los informes técnicos y jurídicos correspondientes.

El Gobierno Nacional asevera que actuará en consecuencia, siempre dentro del marco normativo, en "coherencia con las necesidades de la población y con base en la información sustentada".

Loma Larga se ubica a unos 30 kilómetros al suroeste de Cuenca, capital de Azuay, se espera que, si todas sus operaciones llegan a ser aprobadas, la empresa canadiense Dundee Precious Metals invierta entre USD 400-500 millones para la construcción de las instalaciones de la mina, lo que podría darse para finales de este año.

La oposición a este proyecto minero está encabezada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), quienes asegura que provocará la desaparición del complejo de lagunas de Quimsacocha, algo que la empresa ha negado al afirmar que el proyecto solo contempla una afectación del 0,1 % al curso de agua de un río de la zona durante su construcción.

"Es nuestra obligación luchar contra la corrupción por una responsabilidad ética y por una responsabilidad intergeneracional, porque los compañeros que estamos aquí venimos 30 años defendiendo el agua y no queremos que se explote en Quimsacocha, que da de tomar al 40 % de la tercera ciudad del país, Cuenca, y a las comunidades», mencionó Yaku Pérez, vocero de la FOA, en agosto pasado.

Además, advirtió entonces de que si no se revoca la licencia ambiental otorgada a la empresa canadiense "se viene el levantamiento en el sur del país, iniciando por Cuenca, el 23 de septiembre".

