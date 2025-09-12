La Alcaldía de Cuenca y organizaciones defienden su rechazo a proyecto minero por posible contaminación del agua

En sus últimas declaraciones, los representantes de la empresa canadiense Dundee Precious Metals, concesionaria del proyecto minero Loma Larga, en el páramo de Quimsacocha, Azuay, ratificaron que el agua de Cuenca no se contaminará.

Los viceministros de Ambiente y de Agua coincidieron y argumentaron que Loma Larga no está dentro de un área protegida, es decir, en el área de recreación Quimsacocha.

También reseñaron que los páramos y humedales no se afectarán porque la mina será subterránea a 120 metros bajo la superficie, que el 90 % del agua que se use se recirculará y que lo que se descargue se hará en la cuenca del Jubones, que no es parte de la captación de agua para Cuenca.

Pero la Alcaldía, la empresa municipal Etapa y las organizaciones campesinas de Azuay no están convencidos:

"Un proyecto minero tan cerca de un ecosistema tan sensible y habiendo aporte de agua subterránea, inminentemente va a contaminar el agua", dijo Rigoberto Guerrero, subgerente de Gestión Ambiental de Etapa.

La empresa municipal de Cuenca afirma en un informe de 141 páginas que, aunque Loma Larga no está en un área protegida, la zona de influencia sí está en el páramo, donde corren los afluentes de los ríos Tarqui y Yanuncay que abastecen de agua a 150 mil personas en el sur y oeste de la urbe cuencana y a 10 mil personas en zonas rurales.

"Creo que el Gobierno fue engañado por parte de la empresa minera con información que además data desde hace más de 12 años atrás", dijo Cristian Zamora, alcalde de Cuenca.

Además, Etapa sostiene que la afectación si abarca a toda Cuenca, porque el agua que llega a zonas rurales se usa para riego y ganadería, como las vacas que luego producen leche y queso que llega a la ciudad.

"Cada día se extrae 250 000 L diarios de leche. De aquí se provee alimentos no solamente a la sierra, sino a la costa, a las grandes ciudades de Quito y Guayaquil, de aquí se va", opinó Yaku Pérez, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA).

La empresa canadiense ha levantado su propio plan de manejo ambiental, dicen que se hacen monitoreos trimestrales de la calidad del agua, que tienen certificaciones y han cumplido con los requisitos.

Aunque el Ministerio de Ambiente tiene suspendidas las actividades de la minera hasta que difunda dicho plan. Desde entonces, el proyecto no ha avanzado. Dundee Precious Metals asegura que desde 2021 ha invertido más de USD 1 millón en iniciativas ambientales en las comunidades rurales, beneficiando a 15 mil personas.

"No negociamos con nuestras vidas, con nuestra salud, con el agua", expresó Pérez.

El mismo Ministerio del Ambiente ha cuestionado el informe de Etapa y es ese mismo informe que presentará la Alcaldía ante el Gobierno para que el proyecto se suspenda. La Prefectura también ha solicitado la nulidad de la licencia ambiental a la minera.

"Conversamos el día de ayer (con la ministra Inés Manzano) para poder nosotros facilitarles información y que ellos tomen decisiones", explicó Zamora.

Sobre las declaraciones del presidente Daniel Noboa, que pidió que el Municipio de Cuenca y la Prefectura de Azuay se hagan cargo en el caso de una eventual demanda, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA) indicó en un comunicado que no se puede responsablizar a los gobiernos locales por las consecuencias de suspender el proyecto minero Loma Larga.