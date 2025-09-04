Ecuador
Loma Larga: Manzano defiende proyecto minero y comunidades anuncian protestas

La ministra de Energía y Ambiente aseguró que la "minería ilegal" se combate con "minería legal".

   
La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, defendió el proyecto minero Loma Larga. En un video difundido en redes sociales, afirmó que se han cumplido los requisitos técnicos y que la minería ilegal se combate con minería legal. De su lado, organizaciones indígenas de Cuenca preparan movilizaciones en contra del proyecto.

En un video de casi cuatro minutos, publicado la noche del miércoles 3 de septiembre, Manzano señaló que el proyecto minero Loma Larga es una mina subterránea de la que se prevé extraer 926 000 onzas de oro.

El proyecto ha recibido críticas desde varios frentes porque está en el páramo de Quimsacocha, una zona de recarga hídrica estratégica para Cuenca y sus comunidades rurales.

La ministra hizo un recuento del proceso que inició en 2003 y dijo que la minera canadiense Dundee Precious Metals ha cumplido con todos los requisitos técnicos y legales del proyecto.

"Que quede claro que aquí no se ha firmado un cheque en blanco. Hay un contrato con letra grande y con condiciones claras", indicó Manzano.

La funcionaria reiteró que el proyecto cumplió con la consulta libre e informada y que en ella asesoró la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se refirió también a la oposición de colectivos y comunidades al proyecto y aseguró que lo que buscan es convertir la minería responsable en un tema electoral o ideológico.

"La mejor manera y la única manera real de combatir la minería ilegal que devasta nuestros ecosistemas sin control es con una minería legal, formal y estrictamente vigilada", agregó la ministra.

La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA Azuay) rechazó las declaraciones y asegura que nunca existió una consulta previa e informada. Lo que hubo fueron imposiciones acompañadas de policías y militares, afirmó la organización. Por otra parte, la FOA indica que Quimsacocha no se toca y que no permitirán que se ponga en riesgo las fuentes de agua.

La FOA señaló que la empresa Dundee Precious Metals ha dejado contaminación y daños irreparables en otros países y convocó a una movilización para el martes 9 de septiembre en Cuenca.

Por ahora, el proyecto Loma Larga está suspendido hasta que la empresa canadiense presente su plan de manejo ambiental.

