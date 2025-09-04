Loma Larga: Manzano defiende proyecto minero y comunidades anuncian protestas

La ministra de Ambiente y Energía, <b>Inés Manzano</b>, defendió el proyecto minero <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministra-ines-manzano-dispuso-inicio-difusion-proyecto-minero-loma-larga-EH9898143 target=_blank>Loma Larga</a></b>. En un video difundido en redes sociales, afirmó que se han cumplido los requisitos técnicos y que la <b>minería</b><b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/ministerio-ambiente-informe-etapa-afectaciones-quimsacocha-GX8440008 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/mineria-ilegal-cuenca-el-cajas-DE9868555 target=_blank></a></b>