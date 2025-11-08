Rusia avanza en propuesta para una posible prueba nuclear

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este sábado que las autoridades ya trabajan en la instrucción emitida por el presidente Vladímir Putin para elaborar propuestas sobre una posible prueba nuclear. Las declaraciones, recogidas por la agencia estatal TASS, señalan que el mandato presidencial emitido el 5 de noviembre está “aceptado para su aplicación” y que los resultados serán comunicados al público una vez estén listos.

También lea: Tornado arrasa municipios en Brasil y deja más de 10 000 personas sin hogar

La orden de Putin llega después del anuncio inesperado del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la reanudación de ensayos nucleares, decisión que provocó preocupación internacional. Según TASS, Lavrov aseguró que Moscú aún no ha recibido ninguna aclaración oficial de Washington sobre la naturaleza de ese anuncio. La falta de información se suma al deterioro bilateral de las últimas semanas, marcado por la cancelación de una cumbre entre ambos líderes y nuevas sanciones impuestas por la Casa Blanca.

Rusia advirtió este sábado que el eventual retorno de Estados Unidos a las pruebas nucleares podría detonar “una nueva carrera armamentística”. Así lo expresó el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien señaló que numerosos países reconocen los riesgos de retomar ensayos suspendidos desde la década de 1990. Nebenzia alertó sobre “consecuencias impredecibles” y sostuvo que Moscú debe permanecer vigilante ante los próximos pasos de Washington.

También le puede interesar: Video | Ecuatoriana arrestada mientras su esposo convulsiona durante operativo de ICE

Las tensiones se intensifican después de que Trump instruyera al Pentágono a ejecutar pruebas “de forma recíproca” si otros países con capacidad nuclear hacen lo mismo. Su mensaje se produjo semanas después de que Putin anunciara el éxito en la prueba de un dron submarino capaz de portar cabezas nucleares y de un misil de crucero impulsado por energía nuclear, elevando aún más la preocupación por un nuevo ciclo de escalada militar entre ambas potencias.