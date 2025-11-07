Corea del Norte dispara un misil balístico no identificado, según Seúl

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corea-del-norte target=_blank>Corea del Norte</a> disparó este viernes al menos un misil balístico no identificado</b>, informó el ejército surcoreano, ocho días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aprobara a <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seul target=_blank>Seúl</a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/hombre-que-acoso-a-presidente-mexico-claudia-sheinbaum-fue-detenido-MF10376318 target=_blank></a></b>