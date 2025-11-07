Corea del Norte dispara un misil balístico no identificado, según Seúl

Corea del Norte disparó este viernes al menos un "misil balístico no identificado", informó el ejército surcoreano, ocho días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aprobara a Seúl la construcción de un submarino de propulsión nuclear.

"Corea del Norte lanza un misil balístico no identificado hacia el mar del Este", indicó el Estado Mayor Conjunto del Sur, utilizando el nombre coreano para el mar de Japón.

El misil fue lanzado a las 12H35 (03H35 GMT) desde una zona al norte de la capital norcoreana, Pyongyang, y recorrió unos 700 kilómetros, según el ejército surcoreano.

El misil cayó en el mar, fuera de las aguas económicas de Japón y no se reportaron daños ni heridos, indicó la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

El ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi, consideró que los ensayos balísticos de Corea del Norte son "absolutamente imperdonables" y advirtió que "nunca es demasiado pronto para acelerar esfuerzos y renovar nuestras capacidades de defensa".

"Estudiaremos qué pasos hay que dar para proteger (...) la paz de nuestro país y las vidas de nuestro pueblo, sin descartar ninguna opción", agregó Koizumi.

Rusia, en cambio, defendió el lanzamiento de su aliado y sostuvo que Pyongyang tiene su "legítimo derecho" a hacerlo.

