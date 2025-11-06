El tifón Kalmaegi deja más de 140 muertos en Filipinas y avanza hacia Vietnam

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/desastres-naturales target=_blank>tifón Kalmaegi</a> avanza hacia Vietnam luego de dejar al menos 142 muertos y 127 desaparecidos por <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inundaciones target=_blank>inundaciones</a></b> devastadoras en el centro de Filipinas, según cifras oficiales divulgadas este jueves. La<b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/zohran-mamdani-nuevo-alcalde-social-democrata-nuevayork-FF10376012 target=_blank></a></b>