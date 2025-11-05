Interceptan en el Atlántico un narcosubmarino que transportaba 1,7 toneladas de cocaína

La embarcación semisumergible se dirigía a la Península Ibérica y fue interceptada en los últimos días, según informaron las autoridades.

Las imágenes muestran a la policía y a la marina rodeando la embarcación antes de abordarla, incautar la droga y detener a cuatro tripulantes, presuntamente originarios de Sudamérica.

Los sospechosos, entre ellos dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano, fueron puestos en prisión preventiva tras comparecer ante un tribunal en las Azores el martes, informó la policía.

Grupos multinacionales

La marina portuguesa afirmó que el narcosubmarino era demasiado frágil para ser remolcado a puerto y acabó hundiéndose en el mar.

Vítor Ananias, jefe de la unidad policial portuguesa contra el narcotráfico, declaró en rueda de prensa que las diferentes nacionalidades de los implicados demostraban que la organización responsable no operaba en un solo país.

El Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC), con sede en Lisboa, informó haber recibido información en los últimos días que indicaba que una organización criminal estaba preparando el envío de un sumergible cargado de cocaína con destino a Europa.

Pocos días después, un buque portugués localizó con éxito el sumergible a aproximadamente 1.000 millas náuticas (1.852 km) de la costa de Lisboa, en una operación respaldada por la Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.