México: presidenta Claudia Sheinbaum fue acosada en un evento público

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum sufrió un acto de acoso en medio de un evento público en donde recorría el centro histórico de la capital.

El hecho, que ocurrió el martes por la tarde, quedó registrado en video y se viralizó inmediatamente. Muestra a un hombre que se acerca a la mandataria, intenta besarla en los labios, la rodea con sus brazos e incurre en un contacto físico no consentido, llegando a tocarla a la altura del pecho. Sheinbaum reaccionó de inmediato, retirando la mano del agresor.

Lo que más llamó la atención fue la notable falta de seguridad alrededor de la presidenta. Sheinbaum caminaba con la gente, abierta a los saludos y las fotografías, pero sin una custodia visible. Este suceso aparece justo cuando se viven momentos de conmoción por múltiples episodios de inseguridad y violencia política como el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

