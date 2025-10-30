Desafiado por Putin, Trump ordena reanudar los ensayos con armas nucleares

Donald Trump ordenó el jueves la reanudación por parte de Estados Unidos de ensayos con armas nucleares, interrumpidos desde hace más de 30 años, tras los anuncios del dirigente ruso Vladimir Putin sobre el desarrollo de nuevas capacidades atómicas.

El escueto anuncio del presidente de Estados Unidos pareció una declaración de fuerza unos minutos antes de su reunión en Busan, Corea del Sur, con su homólogo chino, Xi Jinping.

También se inscribe en el marco de un endurecimiento de la postura de Trump hacia el Kremlin, en un momento de estancamiento de los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania.

"Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El magnate republicano reivindicó que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país, elogiando sus propios esfuerzos por realizar "una actualización y renovación completas de las armas existentes".

"Rusia está en segundo lugar, y China está muy por detrás, pero estará a la par en cinco años", agregó Trump.

Una afirmación desmentida por las estadísticas del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que es una referencia en la materia, y según el cual Rusia dispone de 5.489 ojivas nucleares frente a las 5.177 de Estados Unidos y las 600 de China.

En total, según esta organización, las nueve potencias nucleares (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte) poseen más de 12.200 ojivas en todo el mundo.

Trump no precisó la naturaleza de las pruebas anunciadas, es decir si se trataría de ensayar cabezas nucleares, cosa que Estados Unidos no hace desde 1992, o sistemas capaces de llevar una carga atómica.

En cualquier caso, Washington es signatario desde 1996 del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y la explosión de ojivas constituiría una violación flagrante del mismo.

"Si ellos hacen pruebas, imagino que nosotros también debemos hacerlas", declaró a bordo del Air Force One. Preguntado por las fechas y los lugares de las pruebas, se limitó a responder: "Se anunciará. Tenemos los emplazamientos".

