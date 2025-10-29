Mundo
29 oct 2025 , 08:36

EE. UU.: Monos de laboratorio escapan de un camión que se volcó

Autoridades buscan ejemplares de macacos rhesus que escaparon de un camión volcado, alertando a los residentes sobre su agresividad y un potencial riesgo sanitario.

   
  • EE. UU.: Monos de laboratorio escapan de un camión que se volcó
    Monos en la carretera( Abhishek Baru )
Fuente:
El Universo
Fuente:
Infobae
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un accidente vial en la Interestatal 59 del este de Misisipi desató una inusual operación de búsqueda. Un camión que transportaba un grupo de monos rhesus usados en investigación de laboratorio se volcó, lo que permitió la fuga de varios primates, según confirmaron fuentes policiales y locales del condado de Jasper.

El incidente, ocurrido el martes 28 de octubre, generó una alerta inmediata en la comunidad. Las autoridades, incluyendo al Departamento del Sheriff y la Comisión de Vida Silvestre de Misisipi, comenzaron la búsqueda activa de los ejemplares que lograron escapar. Reportes iniciales indicaron que al menos tres monos seguían en paradero desconocido.

La alarma ciudadana aumentó cuando el conductor del camión informó al personal de emergencia que los animales podían ser portadores de enfermedades como hepatitis C, herpes y COVID-19. Esta afirmación obligó a los equipos de respuesta a operar bajo estrictos protocolos de bioseguridad, tomando todas las medidas necesarias ante el potencial riesgo sanitario.

Leer más: Cazadores de huracanes graban el Melissa desde dentro

Foto de un mono huyendo del camión volcado en Misisipi
Foto de un mono huyendo del camión volcado en Misisipi ( Web )

El sheriff del condado de Jasper advirtió a la comunidad que evite el contacto con los animales. Estos monos rhesus pesan aproximadamente 18 kilogramos y son conocidos por tener conductas agresivas con las personas. La policía insistió en que cualquier avistamiento se debe comunicar de inmediato a las fuerzas del orden y que solo personal con equipo de protección puede manipularlos.

A pesar de las alertas iniciales, la Universidad de Tulane, centro biomédico que usa macacos rhesus para investigación, emitió un comunicado aclaratorio. Un portavoz aseguró que los primates involucrados en el accidente no eran propiedad de Tulane y, según sus registros, no estaban infectados con las enfermedades mencionadas. No obstante, la universidad envió un equipo de expertos en cuidado animal para ayudar en la captura.

En las horas posteriores al siniestro, la oficina del sheriff confirmó que la mayoría de los monos que escaparon han sido sacrificados por razones de seguridad, y la operación de rastreo continúa enfocada en asegurar al último ejemplar fugitivo.

También te puede interesar: Gira de Donald Trump en Asia: En la visita de Donald Trump a Japón se consiguieron acuerdos comerciales

Temas
Covid-19
Enfermedades
hepatitis
monos
laboratorio
experimentos
Estados Unidos
EE.UU.
Misisipi
Noticias
Recomendadas