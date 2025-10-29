EE. UU.: Monos de laboratorio escapan de un camión que se volcó

<b>Un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/accidente-de-transito target=_blank>accidente vial</a> en la Interestatal 59 del este de <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.google.com/search?q=misisipi+ecuavisa&amp;oq=misisipi+ecuavisa&amp;gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQLhiABDIHCAIQLhiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIJCAYQLhgKGIAEMgkIBxAuGAoYgAQyCQgIEC4YChiABNIBCDk0OTBqMGo0qAIAsAIA&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8 target=_blank>Misisipi</a></b> desató una inusual operación de búsqueda. <b>Un camión que transportaba un grupo de monos rhesus usados en investigación de laboratorio se</b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/cazadores-huracanes-graban-melissa-desde-dentro-DG10344689 target=_blank></a></b>