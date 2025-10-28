Cazadores de huracanes graban el Melissa desde dentro

El huracán Melissa, que alcanzó la Categoría 5 con vientos de 280 km/h y una presión récord de 906 mb, se convirtió en el objetivo de una misión de alto riesgo por parte de los Cazadores de Huracanes de la NOAA y la Fuerza Aérea de EE. UU. La tripulación voló directamente a través de la pared del ojo del ciclón para recopilar datos vitales, desafiando la extrema violencia de la tormenta más potente de 2025.

El avión N42RF “Kermit” de la NOAA tuvo que abortar su misión tras encontrar turbulencia extrema en la pared suroeste del ojo, una interrupción que solo se ha registrado en cinco ocasiones en la historia de estos vuelos. Las condiciones eran tan caóticas que una sonda lanzada registró una ráfaga de 388 km/h a baja altura, una de las mayores jamás medidas en un huracán.

El contraste entre la pared y el interior del ojo de 19 km fue descrito como surrealista. Según el meteorólogo Matthew Cappucci, al ingresar, la visibilidad era casi nula, una "oscuridad lúgubre" que envolvía el avión a pesar de la luz del día. Sin embargo, tras pasar los vientos de más de 280 km/h, la tripulación se encontró con una calma inesperada, rodeada por un gigantesco muro de nubes blancas que encapsulaba la aeronave, el conocido "efecto estadio".

