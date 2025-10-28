Mundo
28 oct 2025 , 08:05

Cazadores de huracanes graban el Melissa desde dentro

Aviones de reconocimiento de la NOAA y la Fuerza Aérea penetraron el huracán Categoría 5, experimentando turbulencia extrema y documentando la calma surrealista del ojo.

   
    Foto referencia de un Huracán( Web )
Fuente:
Infobae
Fuente:
CNN
user placeholder

Redacción
El huracán Melissa, que alcanzó la Categoría 5 con vientos de 280 km/h y una presión récord de 906 mb, se convirtió en el objetivo de una misión de alto riesgo por parte de los Cazadores de Huracanes de la NOAA y la Fuerza Aérea de EE. UU. La tripulación voló directamente a través de la pared del ojo del ciclón para recopilar datos vitales, desafiando la extrema violencia de la tormenta más potente de 2025.

El avión N42RF “Kermit” de la NOAA tuvo que abortar su misión tras encontrar turbulencia extrema en la pared suroeste del ojo, una interrupción que solo se ha registrado en cinco ocasiones en la historia de estos vuelos. Las condiciones eran tan caóticas que una sonda lanzada registró una ráfaga de 388 km/h a baja altura, una de las mayores jamás medidas en un huracán.

El contraste entre la pared y el interior del ojo de 19 km fue descrito como surrealista. Según el meteorólogo Matthew Cappucci, al ingresar, la visibilidad era casi nula, una "oscuridad lúgubre" que envolvía el avión a pesar de la luz del día. Sin embargo, tras pasar los vientos de más de 280 km/h, la tripulación se encontró con una calma inesperada, rodeada por un gigantesco muro de nubes blancas que encapsulaba la aeronave, el conocido "efecto estadio".

Un avión de la Fuerza Aérea reportó la presencia de aves que son succionadas por la circulación de la tormenta y quedan confinados en el ojo. La mayoría está exhausta e incapacitada para escapar de los vientos que soplan hacia el interior.

Las imágenes y videos capturados desde el interior de Melissa, incluyendo una secuencia grabada con una GoPro que muestra la transición de la oscuridad total a la calma del ojo, han sido ampliamente difundidos, ofreciendo una perspectiva única de un sistema que el Centro Nacional de Huracanes ha descrito como "potencialmente catastrófico". Estos datos visuales y de sonda son críticos para que los pronosticadores ajusten la trayectoria y el impacto previsto en Jamaica y Cuba.

Con vientos sostenidos de 280 km/h y moviéndose lentamente, Melissa amenaza con daños sin precedentes y lluvias torrenciales. La valiente misión de los cazahuracanes, a pesar de los riesgos, es fundamental para que las autoridades de Jamaica y Cuba puedan tomar decisiones críticas sobre evacuaciones masivas y preparativos de emergencia, mientras la tormenta más violenta del año se acerca a la costa.

