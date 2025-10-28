Venezuela suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EE. UU..

Venezuela suspendió el lunes el acuerdo energético que mantenía con Trinidad y Tobago, horas después de que Puerto España acogiera un buque de guerra de Estados Unidos para ejercicios militares.

Caracas y Puerto España suscribieron en 2015 un amplío acuerdo de cooperación en materia de gas que Nicolás Maduro decidió romper al considerar que su vecino se sumó a la "amenaza" de las operaciones estadounidenses en el Caribe.

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. ¡Suspendido todo!", dijo Maduro en su programa de televisión.

La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, es una "alcahueta propulsora de la guerra por sus propias debilidades personales, físicas, mentales y morales", indicó antes Maduro.

Trinidad y Tobago apoya el operativo que Estados Unidos desplegó con siete buques de guerra frente a las costas de Venezuela con el argumento de combatir el narcotráfico.

El archipiélago acogió el domingo el buque USS Gravely (DDG-107) para realizar ejercicios conjuntos con Washington, en medio de sus operaciones.

El Ministerio de Hidrocarburos, cuya titular es la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, recomendó horas antes a Maduro romper el acuerdo energético.

La primera ministra "decidió convertir el territorio de este hermano país en un portaaviones de los Estados Unidos, en una colonia militar de los Estados Unidos para prestarse al plan guerrerista contra Venezuela y es una guerra por el petróleo y por el gas", dijo Rodríguez.