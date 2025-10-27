Huracán Melissa: ¿Qué países están en riesgo?

El huracán Melissa se intensificó rápidamente hasta alcanzar la categoría 5, el nivel máximo, y se dirige directamente hacia Jamaica, donde se espera que impacte con vientos sostenidos de hasta 260 kilómetros por hora. Los meteorólogos han emitido llamados urgentes a los residentes para que busquen refugio de inmediato, pues se prevén inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y una peligrosa marejada ciclónica.

Además de Jamaica, el huracán representa una amenaza significativa para otros países de la cuenca del Caribe. Cuba está en riesgo, con pronósticos de que el ciclón cruzará el sureste de la isla entre el martes por la noche y el miércoles, llevando consigo lluvias intensas y fuertes vientos, lo que ha activado alertas de huracán en varias provincias orientales.

Las bandas exteriores de Melissa ya han impactado severamente a Haití y la República Dominicana. En estos dos países ya se reportan víctimas mortales y daños considerables, incluyendo a más de un millón de usuarios sin servicio de agua en República Dominicana. Se anticipan más lluvias y deslizamientos de tierra en los próximos días debido al lento movimiento del sistema.

