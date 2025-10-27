Huracán Melissa: ¿Qué países están en riesgo?

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/huracanes target=_blank>huracán Melissa</a> se intensificó rápidamente hasta alcanzar la categoría 5</b>, el nivel máximo, y se dirige directamente hacia <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jamaica target=_blank>Jamaica</a>, donde se espera que impacte con vientos sostenidos de hasta 260</b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/dos-detenidos-francia-robo-joyas-louvre-HB10337220 target=_blank></a></b>