Huracán Melissa: ¿Qué países están en riesgo?

El ciclón avanza lentamente con vientos destructivos y amenaza con inundaciones y deslizamientos de tierra en Jamaica, Cuba, Haití y República Dominicana.

   
    Foto referencia del huracán Melissa( Web )
El huracán Melissa se intensificó rápidamente hasta alcanzar la categoría 5, el nivel máximo, y se dirige directamente hacia Jamaica, donde se espera que impacte con vientos sostenidos de hasta 260 kilómetros por hora. Los meteorólogos han emitido llamados urgentes a los residentes para que busquen refugio de inmediato, pues se prevén inundaciones catastróficas, deslizamientos de tierra y una peligrosa marejada ciclónica.

Además de Jamaica, el huracán representa una amenaza significativa para otros países de la cuenca del Caribe. Cuba está en riesgo, con pronósticos de que el ciclón cruzará el sureste de la isla entre el martes por la noche y el miércoles, llevando consigo lluvias intensas y fuertes vientos, lo que ha activado alertas de huracán en varias provincias orientales.

Las bandas exteriores de Melissa ya han impactado severamente a Haití y la República Dominicana. En estos dos países ya se reportan víctimas mortales y daños considerables, incluyendo a más de un millón de usuarios sin servicio de agua en República Dominicana. Se anticipan más lluvias y deslizamientos de tierra en los próximos días debido al lento movimiento del sistema.

El factor más preocupante del huracán Melissa es su lento avance, de apenas 5 kilómetros por hora. Esta velocidad de traslación extremadamente baja significa que las zonas afectadas experimentarán condiciones severas, como lluvias torrenciales y vientos intensos, durante un período mucho más prolongado de lo habitual, lo que incrementa el riesgo de daños severos y prolongados.

Se pronostica que las lluvias podrían alcanzar hasta un metro de acumulación en algunas áreas, una situación que generará inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el terreno montañoso de la región. Expertos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) advierten que este potencial extremo de lluvias, sumado al lento movimiento, podría crear un evento verdaderamente catastrófico.

Las autoridades jamaicanas han emitido órdenes de evacuación obligatoria en varias zonas costeras vulnerables, mientras que aeropuertos y puertos marítimos han cerrado operaciones preventivamente. La amenaza de una marejada ciclónica de hasta cuatro metros sobre la costa sur se suma a la preocupación, ante un huracán que podría superar en impacto al destructivo huracán Gilbert de 1988.

