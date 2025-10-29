Melissa es el huracán más potente que toca tierra en 90 años

Al golpear Jamaica el martes, Melissa fue el huracán más potente en 90 años en el momento de tocar tierra, esto según datos meteorológicos de la agencia estadounidense de observación oceánica y atmosférica (NOAA).

Melissa llegó a Cuba este miércoles tras haber golpeado el martes Jamaica como un huracán de categoría 5 y vientos sostenidos de unos 300 km/h.

El huracán del Día del Trabajo devastó los cayos de Florida en 1935 con vientos también cercanos a los 300 km/h, y una presión atmosférica de 892 milibares.

Los huracanes son tormentas tropicales que se dan en el Atlántico norte y el noreste del Pacífico.

Si se incluyen los tifones (noroeste del Pacífico) y los ciclones (océano Índico y sur del Pacífico), solo la tormenta Goni, que azotó Filipinas en 2020, presentó vientos más violentos y una presión más baja que Melissa cerca de tierra firme.

Sin embargo, los datos de la NOAA no especifican si Goni mantuvo esa intensidad en el momento exacto en que golpeó el archipiélago.

Desde que la NOAA comenzó a registrar datos en 1842, el huracán Patricia, que se formó en el Pacífico antes de azotar México en octubre de 2015, tiene el récord absoluto de vientos más fuertes, con 343 km/h, empatado con el tifón Nancy de 1961.

Pero estos récords se establecieron en pleno océano, y ambas tormentas tocaron tierra con una intensidad menor.

