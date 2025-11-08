Mundo
Tornado arrasa municipios en Brasil y deja más de 10 000 personas sin hogar

El fenómeno, con vientos de hasta 250 km/h, devastó ciudades enteras y provocó al menos seis muertes en el sur de Brasil.

   
    Destrucción ocasionada por el tornado en Paraná, Brasil. ( Foto: Internet. )
Un tornado de dimensiones inéditas golpeó catorce municipios del estado de Paraná, en el sur de Brasil, dejando a unas 10 000 personas sin vivienda y causando graves daños en infraestructura. El fenómeno meteorológico, acompañado de tormentas y granizo, registró ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora y provocó una destrucción generalizada a su paso.

Las ciudades más afectadas fueron Río Bonito do Iguaçu, donde se confirmaron cinco muertes, y Guarapuava, que reportó otra víctima en su zona rural. Los equipos de rescate continúan buscando a una persona desaparecida y no descartan hallar más víctimas entre los escombros de decenas de casas arrasadas por el viento. En Río Bonito do Iguaçu, una localidad de 13 500 habitantes, cerca del 90 % de las viviendas quedaron destruidas.

El Gobierno de Paraná instaló un hospital de campaña en Río Bonito do Iguaçu para atender la alta demanda de heridos. Diez personas con lesiones graves fueron trasladadas a centros médicos de mayor capacidad, mientras que bomberos y brigadistas describieron la ciudad como “un escenario de guerra”, con árboles arrancados, postes derribados y vehículos volcados por la fuerza del tornado.

Ante la magnitud de la tragedia, el gobernador Ratinho Junior declaró el estado de calamidad pública para acelerar la movilización de recursos. Las autoridades anunciaron que, una vez concluidas las labores de búsqueda y rescate, comenzará de inmediato el proceso de reconstrucción de las viviendas y servicios esenciales en las localidades afectadas.

