Tornado arrasa municipios en Brasil y deja más de 10 000 personas sin hogar

Un tornado de dimensiones inéditas golpeó catorce municipios del estado de Paraná, en el sur de Brasil, dejando a unas 10 000 personas sin vivienda y causando graves daños en infraestructura. El fenómeno meteorológico, acompañado de tormentas y granizo, registró ráfagas de hasta 250 kilómetros por hora y provocó una destrucción generalizada a su paso.

Las ciudades más afectadas fueron Río Bonito do Iguaçu, donde se confirmaron cinco muertes, y Guarapuava, que reportó otra víctima en su zona rural. Los equipos de rescate continúan buscando a una persona desaparecida y no descartan hallar más víctimas entre los escombros de decenas de casas arrasadas por el viento. En Río Bonito do Iguaçu, una localidad de 13 500 habitantes, cerca del 90 % de las viviendas quedaron destruidas.