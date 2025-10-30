Mundo
30 oct 2025 , 11:18

Huracán Melissa deja devastación en el Caribe: 20 muertos en Haití y graves daños en Cuba

Estados Unidos enviará ayuda humanitaria inmediata a Cuba y equipos de rescate a otros países afectados por el huracán.

   
    Imágen de la devastación del Huracán Melissa por su paso en el Caribe.( RRSS )
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE y Redacción
Al menos 20 personas han perdido la vida y otras 10 se encuentran desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de Haití, luego de que el río La Digue, que atraviesa la ciudad, se desbordara a causa del paso del huracán Melissa por el Caribe, informó este miércoles Emmanuel Pierre, director general de Protección Civil.

En declaraciones a medios locales, Pierre dijo que los equipos de rescates han recuperado veinte cuerpos, mientras sigue la búsqueda de diez desaparecidos.

De acuerdo con Pierre, otras diez personas han resultado heridas por la situación causada por Melissa, que el pasado martes 28 de cotubre de 2025, tocó tierra en Jamaica y en la madrugada en Cuba.

Ya la semana pasada, cuando todavía era tormenta tropical, Melissa ocasionó tres muertos y al menos dieciséis heridos en Haití, un país muy vulnerable a los fenómenos naturales.

Según información proporcionada por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a EFE este lunes, más de 2 000 personas en Haití han sido alojadas en escuelas utilizadas como refugios tras resultar afectadas por las lluvias provocadas por el huracán Melissa.

Los huracanes y tormentas tropicales en Haití han causado centenares de muertos desde octubre de 2016, cuando el huracán Matthew dejó 573 fallecidos y miles de damnificados, solo seis años después del terremoto de enero de 2010 que provocó unos 300 000 muertos, cerca de 1,5 millones de damnificados y el colapso de buena parte de la infraestructura.

Melissa provoca severos daños en el oriente cubano

Cuba amaneció este miércoles con cerca de 3,5 millones de personas sin corriente, y cuantiosos daños por inundaciones y deslaves mientras el huracán Melissa, con categoría tres (de cinco) en la escala Saffir-Simpson, continúa su camino por el este de la isla.

"Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos y aún el huracán Melissa sigue sobre territorio cubano", escribió en redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que instó a la población a no confiarse mientras el ciclón siga sobre la isla.

"Nos hemos preparado para el peor escenario y las medidas han sido efectivas", agregó tras una videoconferencia con los responsables del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) en las provincias afectadas.

Los impactos del huracán Melissa comienzaron en el extremo oriental de la isla, donde tocó tierra a las 03:10 hora local con vientos sostenidos de 193 km/h, aunque posteriormente ha ido perdiendo fuerza.

¿Hacia que país se dirige en Huracán Melissa?

El huracán Melissa, de categoría dos, se dirige este jueves 30 de octubre de 2025 hacia Bermudas, donde se prevé un empeoramiento de las condiciones esta noche, después de causar daños y víctimas en Haití, Jamaica y Cuba, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Se espera que Melissa continúe impactando Haití, Cuba, las Bahamas y las islas Turcas y Caicos con olas peligrosas y fuertes corrientes marinas, que se extenderán hacia Bermudas a lo largo del día.

Imagen de una calle en Santiago de Cuba afectada por el paso del huracán Melissa.
Imagen de una calle en Santiago de Cuba afectada por el paso del huracán Melissa. ( EFE/ Ernesto Mastrascusa )

EE. UU. enviará ayuda humanitaria al pueblo de Cuba por Melissa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves que Washington brindará asistencia humanitaria inmediata al «pueblo de Cuba afectado» por el huracán Melissa, un día después de reportar el envío de equipos de rescate a Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, otros países impactados por el ciclón.

"Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba afectado por el huracán", señaló Rubio en un mensaje publicado en X.

