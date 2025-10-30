Mundo
30 oct 2025 , 09:20

Un tribunal de Estambul ordena a un hombre pagar una pensión alimenticia para gatos a su exesposa

La histórica decisión judicial en Turquía establece una manutención a largo plazo para las mascotas de la pareja, reflejando una nueva mirada al bienestar animal en la ley.

   
    Hombre deberá pasar manutención a su exmujer por gatos( Composición por Ecuavisa )
user placeholder

Redacción
Un tribunal de familia en Estambul aprobó un acuerdo de divorcio que incluye una cláusula increíble y nunca antes vista: el exesposo deberá pagar una pensión alimenticia para los dos gatos que compartía con su exmujer. La resolución estipula que el hombre deberá transferir 10,000 liras turcas (unos USD 240) cada tres meses durante diez años, o hasta el fallecimiento de los felinos.

El acuerdo de manutención busca cubrir los gastos esenciales de los dos felinos, incluidos su alimentación, atención veterinaria y otros cuidados generales. Además de esta obligación, el exmarido, identificado como Buğra B., deberá pagar una compensación económica adicional a su exesposa, Ezgi B., tras la disolución de un matrimonio que duró dos años.

Esta decisión judicial es muy significativa y refleja un cambio de paradigma en Turquía. Aunque legalmente las mascotas han sido consideradas como bienes muebles, reformas recientes a la Ley de Protección Animal No. 5199 han llevado a los tribunales a reconocer a los animales como "seres vivos con derechos". Este fallo se interpreta como una extensión de esa evolución legislativa.

Turquía podría marcar un precedente histórico
Turquía podría marcar un precedente histórico ( Collin Ross [Unsplash] )

El caso se convierte en un precedente importante para el derecho de familia en Turquía, ya que establece un soporte financiero estructurado y a largo plazo para las mascotas. Los especialistas sugieren que esta sentencia podría abrir la puerta a futuras reformas que reconozcan formalmente los derechos y la responsabilidad compartida en el cuidado de animales domésticos tras un divorcio.

El dilema sobre la custodia y manutención de las mascotas es una tendencia creciente a nivel mundial. Cada vez más tribunales, en ausencia de legislación específica, adoptan la figura del "interés superior del animal", similar al que se aplica en la custodia de menores. El caso turco resalta cómo, para muchas parejas, las mascotas son miembros de la familia que merecen protección legal.

Para la ciudad de Estambul, conocida por su fuerte vínculo y respeto hacia su numerosa población felina, este fallo tiene un gran simbolismo. Demuestra que, cuando se trata de la familia, las obligaciones financieras y el bienestar se extienden más allá de las personas, incluyendo a los compañeros de cuatro patas.

