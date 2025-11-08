Mundo
08 nov 2025 , 14:34

Turquía ordena detener a Netanyahu por presuntos crímenes contra la humanidad

La Fiscalía acusa al primer ministro israelí y a 36 altos mandos de “genocidio” y de ataques sistemáticos contra civiles en Gaza.

   
    Benhamin Netanyahu. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
La Fiscalía de Turquía emitió este viernes una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y otros 36 altos cargos de su Gobierno y Fuerzas Armadas, a quienes acusa de presuntos “crímenes contra la humanidad” y “genocidio”. La decisión marca una nueva escalada en las tensiones diplomáticas entre ambos países, históricamente enfrentados por el conflicto en Gaza.

Según el comunicado oficial, entre los señalados se encuentran el ministro de Defensa, Israel Katz; el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir; el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; y el comandante de las Fuerzas Navales, David Saar Salama. La Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes para abrir un proceso penal por la actuación israelí en Gaza y otras operaciones recientes.

La acusación se fundamenta en una serie de hechos, entre ellos los bombardeos contra hospitales en Gaza, incluido el hospital de la Amistad Turco-Palestina, la muerte de la niña Hind Rajab en enero de 2024 y la intervención israelí contra la “Flotilla Global Sumud” en aguas internacionales. Los fiscales aseguran que los testimonios de los activistas de la flotilla, deportados desde Israel a Turquía entre el 4 y 10 de octubre, apuntan a posibles delitos de tortura, saqueo, daños a la propiedad, secuestro y privación ilegítima de libertad.

Para las autoridades turcas, estos hechos, sumados al bloqueo sobre Gaza y a los obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria, constituyen indicios de un “genocidio” cometido de forma sistemática. La Fiscalía enmarca sus acusaciones en el contexto de la guerra de Gaza, que ha dejado más de 67 000 palestinos muertos y se encuentra bajo un alto el fuego desde el 9 de octubre, tras el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Israel, por su parte, sostiene que Hamas utiliza hospitales y otras infraestructuras civiles como centros de mando, argumento que ha defendido reiteradamente ante la comunidad internacional. Turquía, uno de los gobiernos más críticos con la política israelí y aliado del movimiento palestino, respalda el alto el fuego impulsado por Estados Unidos e insiste en que solo un proceso de paz que derive en un Estado palestino con fronteras de 1967 puede poner fin al conflicto.

Temas
crimen de guerra
Internacional
mundo
guerra entre Israel y Hamás
Benjamín Netanyahu
Turquía
Noticias
