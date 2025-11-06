Federación de Turquía obligó a renunciar el 20 % de sus delegados por apuestas

Cuarenta y cinco delegados de partido de la Federación Turca de Fútbol (TFF), el 20 % del total, han presentado su dimisión a instancias del organismo y han sido eliminados de la lista del organismo por participar en apuestas deportivas, informa este jueves el diario Ekonomim.

La medida representa un nuevo paso en los esfuerzos de la TFF para erradicar las apuestas entre los propios representantes del fútbol, especialmente los árbitros, que saltó a la luz pública la semana pasada.

La semana pasada, la TFF anunció que 371 de los 571 árbitros federados tenían cuentas de apuestas e impuso sanciones de entre 8 y 12 meses de veto profesional a 149 de ellos.

Además, la Federación advirtió a sus 250 delegados de partido de que haría públicos los nombres de quienes mintieran sobre si habían realizado apuestas, asegura Ekonomim.

Un total de 45 delegados admitieron haber jugado en los últimos cinco años y ayer, a instancias de la TFF, presentaron su dimisión y fueron eliminados de las listas de la federación.

El escándalo de las apuestas ha creado un gran revuelo en el fútbol turco y la TFF ha prometido erradicar el fenómeno de raíz, al tiempo que ha matizado que no hay indicios de una organización específica de apuestas que influya en los resultados.

De hecho, la mayoría de los árbitros investigados perdían dinero en las apuestas, y no movían tampoco sumas importantes, indicó a la prensa el presidente de la TFF, Ibrahim Haciosmanoglu.