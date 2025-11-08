EE.UU.
Video | Ecuatoriana arrestada mientras su esposo convulsiona durante operativo de ICE

Un video muestra a un agente sujetando por el cuello a un hombre que cargaba a su bebé y que habría sufrido una crisis epiléptica durante el operativo en Massachusetts.

   
    Agentes de ICE. ( Foto: Internet. )
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos están nuevamente bajo escrutinio tras un violento operativo realizado el jueves 6 de noviembre en la ciudad de Fitchburg, Massachusetts. La intervención, dirigida contra una pareja ecuatoriana que se encontraba dentro de un vehículo junto a su bebé, terminó con escenas de forcejeo y gritos que rápidamente circularon en redes sociales.

El video del arresto muestra a un oficial tomando por el cuello a Carlos Zapata Rivera, quien cargaba a su hijo al momento de la detención. En las imágenes, el hombre parece sufrir una crisis epiléptica mientras el bebé llora desconsoladamente. Pese a ello, los agentes mantuvieron la presión física hasta inmovilizarlo, generando una fuerte reacción pública.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el objetivo principal del operativo era la mujer, Juliana Milena Ojeda-Montoya, quien, según la institución, ingresó al país durante la administración del presidente Joe Biden y fue arrestada en agosto por presuntamente apuñalar a una compañera de trabajo. ICE también aseguró que los agentes solicitaron a la mujer entregar a su esposo, pero que ella se negó, y acusó al hombre de “simular un problema médico”.

Sin embargo, testigos contradijeron esa versión y afirmaron que la crisis epiléptica de Zapata Rivera fue provocada por los propios agentes, quienes habrían intentado arrebatarle al bebé y sacarlo del automóvil por la fuerza. Según relataron, ese acto detonó la reacción física del conductor y elevó la tensión del operativo.

