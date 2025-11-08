Video | Ecuatoriana arrestada mientras su esposo convulsiona durante operativo de ICE

El video del arresto muestra a un oficial tomando por el cuello a Carlos Zapata Rivera, quien cargaba a su hijo al momento de la detención. En las imágenes, el hombre parece sufrir una crisis epiléptica mientras el bebé llora desconsoladamente . Pese a ello, los agentes mantuvieron la presión física hasta inmovilizarlo, generando una fuerte reacción pública.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unido s están nuevamente bajo escrutinio tras un violento operativo realizado el jueves 6 de noviembre en la ciudad de Fitchburg, Massachusetts. La intervención, dirigida contra una pareja ecuatoriana que se encontraba dentro de un vehículo junto a su bebé , terminó con escenas de forcejeo y gritos que rápidamente circularon en redes sociales.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el objetivo principal del operativo era la mujer, Juliana Milena Ojeda-Montoya, quien, según la institución, ingresó al país durante la administración del presidente Joe Biden y fue arrestada en agosto por presuntamente apuñalar a una compañera de trabajo. ICE también aseguró que los agentes solicitaron a la mujer entregar a su esposo, pero que ella se negó, y acusó al hombre de “simular un problema médico”.

También le puede interesar: El cierre del Gobierno Federal obliga a reducir vuelos en 40 aeropuertos de EE. UU.



Sin embargo, testigos contradijeron esa versión y afirmaron que la crisis epiléptica de Zapata Rivera fue provocada por los propios agentes, quienes habrían intentado arrebatarle al bebé y sacarlo del automóvil por la fuerza. Según relataron, ese acto detonó la reacción física del conductor y elevó la tensión del operativo.

