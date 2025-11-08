Mundo
Rodrigo Paz es investido como el nuevo Presidente de Bolivia

El líder centrista inicia un mandato de cinco años en medio de una compleja crisis económica y con la promesa de abrir el país al mundo.

   
    Rodrigo Paz. ( Foto: Internet. )
El político centrista Rodrigo Paz Pereira juró este sábado como nuevo presidente de Bolivia para un mandato de cinco años, marcando el inicio de una etapa política y económica distinta tras veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). “Dios, patria y familia, sí, juro”, afirmó al asumir el cargo, en una ceremonia que abrió oficialmente una nueva legislatura.

Paz Pereira, nacido en 1967 en Santiago de Compostela durante el exilio de sus padres, tomó posesión ante su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, y los legisladores electos en los recientes comicios generales. El mandatario llegó al poder tras imponerse en una inédita segunda vuelta el 19 de octubre, en la que obtuvo el 54,96 % de los votos frente al 45,04 % del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga.

La investidura estuvo marcada por una amplia presencia internacional. Asistieron los presidentes de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay, así como representantes de Estados Unidos, España y la Unión Europea. También acudieron autoridades de Perú, Brasil, Panamá, El Salvador, Costa Rica y China, junto con varios expresidentes bolivianos, entre ellos el padre del nuevo jefe de Estado, Jaime Paz Zamora.

Paz asume el Gobierno en medio de una compleja situación económica, caracterizada por la escasez de dólares y combustibles, y el consecuente aumento de precios. En su programa, ha prometido impulsar un modelo que denomina “capitalismo para todos”, con créditos accesibles para emprendedores, reducción de impuestos y aranceles, y la eliminación de lo que define como el “Estado tranca”.

El mandatario también ha anunciado una apertura internacional selectiva, excluyendo a países “que no tienen democracia”, razón por la cual no participaron en la ceremonia delegaciones de Venezuela, Cuba ni Nicaragua. Su llegada al poder pone fin a dos décadas de administraciones del MAS bajo Evo Morales y Luis Arce, quienes no estuvieron presentes en la investidura.

