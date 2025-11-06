Política
06 nov 2025 , 22:28

Noboa viajará a Bolivia para la investidura presidencial de Rodrigo Paz

Además, el presidente de la República ratificó el feriado este viernes 7 de noviembre para la provincia de Santa Elena por conmemorarse 18 años de su creación.

   
    Daniel Noboa, presidente de la República. ( Flickr Presidencia )
Fuente:
Registro
user placeholder

EFE y Redacción
El presidente de la República, Daniel Noboa, viajará este viernes 7 de noviembre a Bolivia para la asunción de mando del presidente electo Rodrigo Paz, quien asumirá el cargo el sábado en sustitución de Luis Arce.

El viaje institucional, anunciado mediante el Decreto Ejecutivo 203, se llevará a cabo los días 7 y 8 de noviembre. A la ceremonia acudirá una comitiva oficial que estará formada únicamente por la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfield.

Lea también: El presidente Daniel Noboa dijo que ChatGPT puede diseñar una Constitución

Adicionalmente, la comitiva de apoyo será la autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de Presidencia.

La asistencia de Noboa responde, según el Decreto Ejecutivo, al interés de Ecuador de fortalecer relaciones bilaterales con los países de la región.

Feriado en Santa Elena

Por otra parte, el jefe de Estado suscribió este jueves otro decreto en el que ratifica la suspensión de la jornada laboral en la provincia de Santa Elena por conmemorarse 18 años de su creación.

Revise además: Feriado de Noviembre: Santa Elena busca un repunte económico con los cuatro días de asueto

Temas
Daniel Noboa
Gabriela Sommerfield
Rodrigo Paz Pereira
Bolivia
Santa Elena
