Feriado de Noviembre: Santa Elena busca un repunte económico con los cuatro días de asueto

El sector turístico le apuesta al feriado de noviembre, con el que buscan mejorar sus ingresos, aún cuando el aumento de hechos delictivos en la provincia de Santa Elena los tiene preocupados.

"La reducción del IVA del 15 al 8 % de todo el sector turístico es un aliciente para que realmente todo el sector y la gente pueda salir y disfrutar", opinó Carlos Abad, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena.

Las autoridades locales afirman que las estrategias de seguridad están coordinadas para los cuatro días de asueto.

Dennis Córdova, alcalde de Salinas, aseguró que estarán monitoreando las 85 cámaras de vigilancia instaladas en los puntos de mayor afluencia.

Indicó que hay prohibiciones para los carros tuning, que ningún tipo de vehículos podrá superar los niveles acústicos permitidos y que habrá controles para los vendedores informales que llegan al cantón peninsular con cualquier tipo de producto.

"Hay 48 policías (metropolitanos) en total que salen a hacer operativos en conjunto con Intendencia para el tema de los libadores y el control de horarios enestablecimientos nocturnos", dijo Córdova.

La Policía Nacional desplegará 650 uniformados en toda la provincia, e intensificará los controles en los balnearios con mayor afluencia de turistas como Salinas, Ballenita y Olón.

"Estamos cerca también de las fiestas provinciales y tenemos eventos en varias comunas, estamos con 68 comunas y hay varios eventos que hay que cubrir, entonces vamos a desplegar el personal policial en todas partes", comentó Jorge Hadathy, jefe policial de Santa Elena.

Asimismo se mantendrá la presencia de militares en las distintas Playas, como en Montañita y Salinas, ambas estarán abiertas hasta las 18:30.

Aún cuando el panorama no es alentador, este sector está listo para recibir a los turistas, con promociones y actividades recreativas, como los dos festivales del pan, que se desarrollarán en el cantón Salinas el 1 y 2 de noviembre.