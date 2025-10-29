Noboa reduce el IVA al 8 % durante el feriado de noviembre en Imbabura, Carchi y dos cantones de Pichincha

El presidente Daniel Noboa oficializó, mediante decreto ejecutivo 196, la reducción del IVA durante el feriado de noviembre, aunque solamente regirá en las provincias afectadas por el paro.

La tasa será de 8 % para las actividades turísticas en las provincias de Carchi e Imbabura y los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, de Pichincha. Regirá desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre de 2025.

El Mandatario ya anunció la medida el pasado 5 de octubre, como respuesta al líder de la Conaie, Marlon Vargas, quien amenazó con tomarse Quito, durante el paro nacional, si el Gobierno no respondía a sus peticiones.

En esa ocasión, Noboa anunció la reducción del IVA al 8 % durante los feriados del 9 de octubre, y el del 2 y 3 de Noviembre; en el primero, la medida se aplicó a escala nacional. "Porque este país no se va a paralizar por unos cuantos que perdieron el negocio del contrabando y la minería ilegal", señaló en su cuenta de X.