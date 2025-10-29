Economía
Noboa reduce el IVA al 8 % durante el feriado de noviembre en Imbabura, Carchi y dos cantones de Pichincha

El Mandatario ya anunció la medida el pasado 5 de octubre para los feriados del 9 de octubre, y el del 2 y 3 de noviembre; en el primero, la medida se aplicó a escala nacional.

   
    Cayambe, jueves 16 de octubre del 2025. Cierres viales en la ruta Tabacundo - Cajas y Cayambe - Cajas.( API )
El presidente Daniel Noboa oficializó, mediante decreto ejecutivo 196, la reducción del IVA durante el feriado de noviembre, aunque solamente regirá en las provincias afectadas por el paro.

La tasa será de 8 % para las actividades turísticas en las provincias de Carchi e Imbabura y los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, de Pichincha. Regirá desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre de 2025.

El Mandatario ya anunció la medida el pasado 5 de octubre, como respuesta al líder de la Conaie, Marlon Vargas, quien amenazó con tomarse Quito, durante el paro nacional, si el Gobierno no respondía a sus peticiones.

Lea también: Gobierno propone IVA al 8 %, moratoria y ayudas para reactivar Imbabura

En esa ocasión, Noboa anunció la reducción del IVA al 8 % durante los feriados del 9 de octubre, y el del 2 y 3 de Noviembre; en el primero, la medida se aplicó a escala nacional. "Porque este país no se va a paralizar por unos cuantos que perdieron el negocio del contrabando y la minería ilegal", señaló en su cuenta de X.

Reactivación de las provincias afectadas

El decreto ejecutivo 196 reconoce que durante el paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel, numerosas vías de Carchi, Imbabura y zonas de Pichincha fueron obstaculizadas, impidiendo el traslado de ciudadanos y producción.

La medida tiene el objetivo de reactivar la economía en estas zonas afectadas, con mayores visitas de turistas.

