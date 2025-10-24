IVA al 8 %, moratoria de pagos y ayudas económicas, entre las propuestas del Gobierno para reactivar Imbabura

El Gobierno de Ecuador perfila los mecanismos para apoyar la reactivación de la provincia de Imbabura, que estuvo sitiada un mes por las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que terminaron sin que se concrete la restitución del subsidio al diésel, su principal demanda.

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, calculó que las pérdidas económicas directas por el paro de la Conaie ascienden a USD 20 millones en cuatro municipios de Imbabura: Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra; mientras tanto, las pérdidas indirectas ascenderían a unos USD 47 millones.

El presidente Daniel Noboa anunció un paquete de ayudas para Imbabura por USD 50 millones, dirigido para tres grupos productivos.

Burbano añadió que prevén que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) baje al 8 % los fines de semana antes y posterior al feriado de inicios de noviembre, pero solo en Imbabura, y analizan que la medida se aplique por todos los fines de semana que restan del año.

El Gobierno también estudia posibles moratorias de pagos a productores y comerciantes y la condonación de deudas en juntas de agua y ayudas a transportistas, entre otros.