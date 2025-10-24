Economía
24 oct 2025 , 18:22

IVA al 8 %, moratoria de pagos y ayudas económicas, entre las propuestas del Gobierno para reactivar Imbabura

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, calculó que las pérdidas económicas directas por el paro de la Conaie ascienden a USD 20 millones en Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra.

   
    Limpieza de vías en Imbabura tras cierres viales por el paro convocado por la Conaie.( Juan Carlos Cevallos )
EFE
Redacción y EFE
El Gobierno de Ecuador perfila los mecanismos para apoyar la reactivación de la provincia de Imbabura, que estuvo sitiada un mes por las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que terminaron sin que se concrete la restitución del subsidio al diésel, su principal demanda.

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, calculó que las pérdidas económicas directas por el paro de la Conaie ascienden a USD 20 millones en cuatro municipios de Imbabura: Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra; mientras tanto, las pérdidas indirectas ascenderían a unos USD 47 millones.

LEA: Conductores lloran por los daños que manifestantes en Imbabura ocasionaron a sus tráileres, sus herramientas de trabajo

El presidente Daniel Noboa anunció un paquete de ayudas para Imbabura por USD 50 millones, dirigido para tres grupos productivos.

Burbano añadió que prevén que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) baje al 8 % los fines de semana antes y posterior al feriado de inicios de noviembre, pero solo en Imbabura, y analizan que la medida se aplique por todos los fines de semana que restan del año.

El Gobierno también estudia posibles moratorias de pagos a productores y comerciantes y la condonación de deudas en juntas de agua y ayudas a transportistas, entre otros.

Retirada de militares

El Ejército informó que los militares comenzaron este viernes, 24 de octubre, el retorno a sus respectivos destacamentos, una vez que quedaron desbloqueadas las vías en Imbabura.

Revise: Conaie levanta el paro contra Noboa sin lograr demandas y con dos muertos

El presidente Noboa agradeció el trabajo de las fuerzas del orden durante las protestas: "Las Fuerzas Armadas y la Policía merecen el respeto de cada uno de nosotros, porque han defendido el país, el territorio y la soberanía de nuestro Ecuador".

Las protestas comenzaron por el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, pero luego la Conaie incluyó la exigencia de la bajada en tres puntos del IVA hasta el 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones.

Asimismo, la Conaie agregó en las protestas su rechazo a la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que, entre otras cosas, se preguntará -por iniciativa de Noboa- sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, lo que llevó al Gobierno a señalar a la protesta como "política".

Lea más: Colegio de Abogados de Imbabura pide investigar a la CONAIE y otras organizaciones por terrorismo

El Gobierno mantuvo su decisión sobre el diésel, decretada el 12 de septiembre, así como el porcentaje del IVA definido el año pasado.

Dos manifestantes fallecieron en las protestas tras ser alcanzados por disparos de las fuerzas del orden, según la Conaie.

