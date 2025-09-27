Mundo
27 sep 2025 , 08:34

Petro responde tras revocatoria de su visa por parte de EE.UU.: “La sede de la ONU no puede seguir en Nueva York”

El mandatario colombiano aseguró que la medida rompe las normas internacionales de inmunidad y acusó a Washington de intentar condicionar su voz en la ONU.

   
  • Petro responde tras revocatoria de su visa por parte de EE.UU.: “La sede de la ONU no puede seguir en Nueva York”
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una foto de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda( Mauricio Dueñas Castañeda / (EPA) EFE )
Fuente:
Redes sociales
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este sábado a la revocatoria de su visa estadounidense, confirmada mientras regresaba a Bogotá tras su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EE.UU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito visa”, escribió el mandatario en su cuenta de X, marcando distancia de Washington.

Lea: Petro propone una alianza de civilizaciones en Catar para detener el genocidio en Gaza

Para el presidente de Colombia, "la sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York".

Quote

"El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al Ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio, demuestra que el gobierno de Trump ya no cumple con el derecho internacional".

  • Primera publicación de Petro en X.
    Primera publicación de Petro en X. ( Captura de Pantalla )
  • Segunda publicación de Petro en X.
    Segunda publicación de Petro en X. ( Captura de Pantalla )

Petro calificó la decisión como un hecho que “rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas”, y añadió que el gobierno estadounidense no puede moldear la opinión de otros jefes de estado:

Quote

"Lo que hace el gobierno de EE.UU. conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas" afirmó.

El mandatario colombiano insistió en que separar a Estados Unidos de Colombia es lo que necesitan las mafias y acusó a la Casa Blanca de debilitar las relaciones bilaterales en medio de un escenario ya marcado por tensiones diplomáticas.

Lea: La ONU boicotea a un Netanyahu desafiante, que reitera que no tolerará un Estado palestino

Fotografía de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al intervenir en una Cumbre de Acción Climática en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023, en la sede la ONU, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares
Fotografía de archivo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al intervenir en una Cumbre de Acción Climática en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023, en la sede la ONU, en Nueva York (NY, EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares ( Ángel Colmenares / EFE )

Horas antes de conocerse la medida, Petro se dirigió a una multitud de manifestantes pro palestinos frente a la sede de la ONU en Manhattan. Acompañado del músico británico Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, pidió la creación de “una fuerza armada global cuya prioridad sea liberar a los palestinos”.

Lea: El abogado de alias Fito afirma que no hubo reunión con Gustavo Petro en Manta

Además, anunció que todos los consulados y embajadas de Colombia recibirán la instrucción de promover el voto por el en favor de Palestina y que abrirá inscripciones de voluntarios con experiencia militar para apoyar su causa. El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue aún más duro en sus declaraciones:

Quote

“La visa que debería revocarse es la de Netanyahu, no la de Petro. Pero como el imperio lo protege, se desquita con el único presidente capaz de decirle la verdad en la cara”.

Temas
protestas
ONU
Visa
presidente de Colombia
Naciones Unidas
mundo
manifestacion
visado
Donald Trump
Roger Waters
Gustavo Petro
Estados Unidos
Colombia
Noticias
Recomendadas