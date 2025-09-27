Petro responde tras revocatoria de su visa por parte de EE.UU.: “La sede de la ONU no puede seguir en Nueva York”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este sábado a la revocatoria de su visa estadounidense, confirmada mientras regresaba a Bogotá tras su participación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EE.UU. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito visa”, escribió el mandatario en su cuenta de X, marcando distancia de Washington.

Para el presidente de Colombia, "la sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York".